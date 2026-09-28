ایران کا آبنائے ہرمز میں امریکی زیرِ آب جاسوسی ڈرون قبضے میں لینے کا دعویٰ، امریکہ نے دعوے کو مسترد کر دیا
امریکی فوج نے پاسداران انقلاب کے دعوے کو "واضح طور پر مایوسی کا اقدام" قرار دیا ہے۔
By ANI
Published : September 28, 2026 at 3:43 PM IST
واشنگٹن ڈی سی: ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (آئی آر جی سی) کی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں ایک بغیر پائلٹ والی خودکار گاڑی (اے یو وی) یعنی 'ریموس 600' کو قبضے میں لیا ہے۔ بعد ازاں تصدیق ہوئی کہ یہ امریکی فوج کا " ایم کے 18 موڈ 2 کنگ فش" تھا۔
سرکاری نشریاتی ادارے ایریب کی جانب سے اتوار کو جاری کردہ ایک سرکاری بیان کے مطابق، ایرانی فوج نے اسے اسٹریٹجک آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں کام کرنے والا "امریکی دہشت گرد فوج کا دوسرا زیرِ آب اثاثہ" قرار دیا۔
آئی آر جی سی نے کہا کہ یہ قبضہ ایرانی فوجی انٹیلی جنس کی نگرانی اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک "مربوط اور پیچیدہ آپریشن" کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔
بیان میں کہا گیا، " اللہ کے فضل و کرم سے، آئی آر جی سی بحریہ کے اہلکار انٹیلی جنس اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں پر مشتمل ایک مربوط اور پیچیدہ آپریشن کے ذریعے امریکی دہشت گرد فوج سے تعلق رکھنے والے ایک جدید ڈرون (یو اے وی) کو قبضے میں لینے میں کامیاب ہو گئے، اس آلہ سے آبنائے ہرمز میں جاسوسی کا کام کیا جارہا تھا۔"
آئی آر جی سی بحریہ نے ابتدائی طور پر روکے گئے اس آلے کی شناخت 'ریموس 600' کے طور پر کی ہے جو ایک ذہین اور خودکار بغیر پائلٹ کی زیرِ آب گاڑی ہے۔ ایرانی حکام نے الزام لگایا کہ یہ آبنائے کے اندر نگرانی کا مشن انجام دے رہی تھی۔
بیان میں مزید کہا گیا، "یہ زیرِ آب آلہ 'ریموس 600' نامی ایک ذہین اور جدید یونٹ ہے، اسے آئی آر جی سی بحریہ نے قبضے میں لے لیا ہے اور اب یہ ڈیٹا کے حصول کے لیے فورس کے ماہرین کے پاس موجود ہے۔"
ایریب نے آئی آر جی سی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے تصدیق کی کہ قبضے میں لی گئی آبدوز نما کشتی کو فوج کی ماہر تکنیکی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے نظام کا تجزیہ کیا جا سکے اور اس میں محفوظ ڈیٹا حاصل کیا جا سکے۔
دوسری جانب، الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، امریکی فوج نے ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے ذریعہ آبنائے ہرمز میں امریکہ کی ایک جدید بغیر پائلٹ زیرِ آب نگرانی کرنے والی گاڑی کو قبضے میں لینے کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی فوج نے اس دعوے کو "واضح طور پر مایوسی کا اقدام" قرار دیا ہے۔
الجزیرہ سے بات چیت کرتے ہوئے، امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن ٹم ہاکنز نے اتوار (مقامی وقت) کو ایرانی بیانات کی تردید کی اور کہا کہ خطے میں کام کرنے والے تمام امریکی بغیر پائلٹ سسٹمز کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔
کیپٹن ہاکنز نے کہا کہ امریکہ کو "اپنے تمام آپریشنل ڈرون اثاثوں پر مکمل اختیار" حاصل ہے اور انہوں نے آئی آر جی سی کے دعووں کو "واضح طور پر مایوسی کا اقدام" قرار دے کر مسترد کر دیا۔
وہیں، ایریب کی رپورٹ کے مطابق، آئی آر جی سی کی بحریہ نے اس اہم گزرگاہ (آبنائے ہرمز) پر سمندری آمدورفت کے حوالے سے اپنے سخت مؤقف کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند قرار دیا اور خبردار کیا کہ وہ اس علاقے میں غیر مجاز آمدورفت کے خلاف "سخت اور مسلسل" کارروائی جاری رکھیں گے۔
بیان میں مزید کہا گیا، "آئی آر جی سی بحریہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کرتی ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے، اور ہم آبنائے ہرمز کے اندر خطرناک سرگرمیوں اور غیر مجاز آمدورفت کے خلاف سخت اور مسلسل کارروائی کر رہے ہیں۔"
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