ایران پر امریکہ کے میزائل حملے، خوزستان میں سات افراد ہلاک، ایران کی جوابی کارروائی
ایران نے امریکی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن۔ عراق اور بحرین میں امریکی اڈوں وک نشانہ بنایا ہے۔
By ANI
Published : September 2, 2026 at 9:35 AM IST
تہران: ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق ایران کے صوبہ خوزستان میں تین مقامات پر امریکہ کی جانب سے کیے گئے میزائل حملوں میں سات افراد ہلاک اور آٹھ زخمی ہوگئے۔
ایرنا کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ خوزستان کے سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے محکمے کے نائب سربراہ نے کہا کہ اس حملے میں "سات شہید اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں"۔
ایرانی نیوز ایجنسی ایریب کے مطابق، جنوب مغربی ایرانی شہروں اہواز اور اغاجری کے قریب بھی میزائل حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
صوبہ خوزستان میں سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے نائب وزیر نے بتایا کہ اہواز اور اغاجری کے قریب دو مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔
ایریب کے مطابق، اہلکار نے کہا کہ، "دہشت گرد دشمن امریکہ نے اہواز اور اغاجری شہروں کے قریب دو مقامات پر میزائل حملے کیے، مزید تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔"
ایران کی ایرنا نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملوں کے جواب میں، آئی آر جی سی ایرو اسپیس فورس نے اردن میں امریکی شہزادہ حسن ایئر بیس کے خلاف ایک بڑا بیلسٹک میزائل آپریشن کیا، خاص طور پر RQ-4 اور MQ-9 یو اے ویز کے ہینگرز کو نشانہ بنایا۔ ایجنسی نے مزید دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں متعدد ڈرون تباہ ہوئے اور متعدد پائلٹ اور عملے کے ارکان ہلاک ہوئے۔
ایران کی آئی آر جی سی نے عراق اور بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ٹرمپ نے ایک حالیہ 'ٹروتھ سوشل' پوسٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز پر امریکہ کا "تقریباً مکمل کنٹرول" ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے درمیان ایران کی معیشت "مکمل طور پر تباہ" ہو رہی ہے۔
ایک 'ٹروتھ سوشل' پوسٹ میں، ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کو مذاکرات پر مجبور نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے ان رپورٹوں کو بھی مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ تہران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "میں ایران کو مذاکرات کی میز پر مجبور نہیں کر رہا ہوں، جیسا کہ 'جعلی نیوز اے بی سی' نے رپورٹ کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں جو ان کے لیے بیکار ہو، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی موجودہ صورتحال کو ترجیح دیتا ہوں، جہاں آبنائے ہرمز پر ہمارا تقریباً مکمل کنٹرول ہے اور ان کی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو رہی ہے۔"
امریکی صدر کے یہ ریمارکس ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی سینٹرل کمانڈ فورسز نے ایرانی فوجی اہداف پر حملوں کا سلسلہ مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان اہداف میں فضائی دفاعی سائٹس، بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیتیں اور مواصلاتی مقامات شامل تھے۔
دریں اثنا، الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق، صنعاء میں حوثیوں کے زیر کنٹرول وزارت خارجہ (جسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا) نے ایران پر امریکی حملوں کے حوالے سے تہران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور امریکی افواج کی میزبانی کرنے والے ممالک کو خبردار کیا کہ انہیں "نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔"
حوثیوں کے زیر کنٹرول صبا نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں، وزارت نے کہا کہ امریکی حملوں سے ایران کے عزم کو کمزور نہیں کیا جائے گا اور تہران کا ردعمل بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کا جائز حق ہے۔
وزارت نے یہ بھی متنبہ کیا کہ جو ممالک اپنے علاقوں کو امریکی حملوں کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں انہیں "قیمت چکانی پڑے گی۔"
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