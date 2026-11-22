ایران کا بحرین میں امریکی پیٹریاٹ ریڈار کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، میزائل اور ڈرون حملوں سے کشیدگی میں اضافہ
پاسدارانِ انقلاب نے ایرانی فضائی حدود کو 'ریڈ لائن' قرار دیتے ہوئے امریکی ڈرون خلاف ورزیوں کے بدلے میں حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔
By ANI
Published : November 22, 2026 at 8:45 AM IST
تہران: ایران کی پاسدارانِ انقلاب (آئی آر جی سی) نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین کے فوجی اڈوں پر نصب دو امریکی پیٹریاٹ فضائی دفاعی ریڈارز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک مشترکہ میزائل اور ڈرون آپریشن انجام دیا ہے۔
الجزیرہ کی رپورٹ میں ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' (آئی آر آئی بی) کے ایک بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آئی آر جی سی کی ایرو اسپیس فورس نے الرفاع اور عوالی کے اڈوں پر امریکی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، جس میں امریکی پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام سے منسلک ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران کی پاسدارانِ انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی امریکی ایم کیو-1 اور ایم کیو-9 ڈرونز کی جانب سے ایرانی فضائی حدود کی مبینہ مسلسل خلاف ورزی اور ایران کے جزیرہ ہنگام پر نصب ریڈار تنصیب پر ہونے والے حملے کے جواب میں کی گئی ہے۔
بیان میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ خطے میں امریکہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کے نتیجے میں امریکی تحفظ میں موجود سازوسامان اور جہازوں کو کافی نقصان پہنچا۔
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الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، مزید دراندازی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے پاسدارانِ انقلاب نے ایرانی فضائی حدود کو 'ریڈ لائن' قرار دیا اور کہا کہ آئندہ کسی بھی خلاف ورزی کا "سخت اور فیصلہ کن جواب" دیا جائے گا۔
اس سے قبل ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' نے ایک فوٹیج جاری کی تھی، جس میں مبینہ طور پر آبنائے ہرمز کے اوپر دو امریکی فوجی ڈرونز—ایک ایم کیو-9 اور ایک ایم کیو-1 کو مار گراتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔
ایک علیحدہ ویڈیو میں نشریاتی ادارے نے دکھایا کہ پاسدارانِ انقلاب کا میزائل اور ڈرون آپریشن بحرین میں الرفاع اور عوالی کے فوجی اڈوں پر نصب دو امریکی پیٹریاٹ فضائی دفاعی ریڈارز کو نشانہ بنا رہا ہے۔
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اس فوٹیج میں ایک پیغام بھی شامل تھا جس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کو ایک اور 'فیکٹ چیک' جاری کرنے کا چیلنج دیا گیا، جس میں امریکی فوجی سازوسامان کو نقصان پہنچنے کی تردید کی گئی تھی یا یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاسدارانِ انقلاب نے اسے نشانہ نہیں بنایا ہے۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، پاسدارانِ انقلاب نے ان کارروائیوں کو ایرانی فضائی حدود کی مبینہ امریکی خلاف ورزی اور جزیرہ ہنگام پر ایک ریڈار تنصیب پر ہونے والے حملے کا بدلہ قرار دیا ہے۔
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