ایران کا دعویٰ! امریکی فوجیوں کو قید میں لیا، امریکہ نے بتایا 'جھوٹ'

کیا واقعی ایرانی فوجی امریکی فوجیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں؟ پوری کہانی پڑھیں۔

ایران جنگ کا ایک منظر (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 8, 2026 at 11:54 AM IST

تہران: ایران نے متعدد امریکی فوجیوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم امریکہ نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے۔ امریکی بحریہ کے کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا کہ "ایرانی حکومت جھوٹ اور فریب پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ یہ اس کی ایک اور واضح مثال ہے۔" ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل (SNSC) کے سربراہ علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد امریکی فوجی ایرانی قید میں ہیں۔

اس بارے میں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انھوں نے لکھا، "مجھے اطلاع ملی ہے کہ کئی امریکی فوجی پکڑے گئے ہیں۔ لیکن امریکا کا دعویٰ ہے کہ وہ جنگ میں مارے گئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "اپنی بے کار کوششوں کے باوجود، وہ زیادہ دیر تک سچ کو چھپا نہیں سکیں گے۔"

اسٹریٹجک اہداف پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون فائر

ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی میں کئی حساس اور اسٹریٹجک اہداف پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ لاریجانی نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا، "امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ ایران کی 'سرخ لکیر' کو عبور کرنے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔

ایران کے عزم پر زور دیتے ہوئے لاریجانی نے کہا کہ قومی عزم کی بنیاد پر ملک "امریکہ کی جارحیت اور گستاخی کا ضرور جواب دے گا اور انہیں بخشا نہیں جائے گا۔"

واشنگٹن اسلامی جمہوریہ کے خلاف مقاصد حاصل کرنے میں ناکام

ڈونلڈ ٹرمپ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی بیان بازی گہری اسٹریٹجک تعطل کی عکاسی کرتی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن اسلامی جمہوریہ کے خلاف اپنے وسیع مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے ٹرمپ کی اسٹریٹجک (تزویراتی) ناکامی یقینی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد حکومت کا خاتمہ اور قومی یکجہتی کو تباہ کرنا ہے، ایک ایسا مقصد جو ناکام ہو چکا ہے۔"

"آج ایران پر بہت شدید حملہ ہو گا!"

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں خبردار کیا ہے کہ مزید ایرانی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "آج ایران پر بہت شدید حملہ ہو گا!" انہوں نے ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی طرف سے تہران کے حملوں کے لیے پڑوسی ممالک سے معافی مانگنے کا بھی ذکر کیا۔ خلیجی ممالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے داغے گئے مزید بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو روک لیا ہے۔

قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں

صدر ٹرمپ نے ایک روز قبل ہفتے کے روز کہا تھا کہ امریکہ کا ایران پر اب بھی کافی اثر و رسوخ ہے اور وہ اپنی باقی قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔

ہم سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نہیں

ٹرمپ نے کہا، "وہ سمجھوتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔" ایران کے ساتھ بات چیت میں ان کے اعلیٰ ترین ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے کہا کہ امریکی حملے سے قبل بات چیت کے دوران تہران کی قیادت "بہت زیادہ متفق" نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا "انہوں نے مجھے اور جیرڈ کو بتایا، 'ہم آپ کو سفارتی طور پر وہ نہیں دیں گے جو آپ عسکری طور پر نہیں لے سکتے'"۔

