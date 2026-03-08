ایران کا دعویٰ! امریکی فوجیوں کو قید میں لیا، امریکہ نے بتایا 'جھوٹ'
کیا واقعی ایرانی فوجی امریکی فوجیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں؟ پوری کہانی پڑھیں۔
Published : March 8, 2026 at 11:54 AM IST
تہران: ایران نے متعدد امریکی فوجیوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم امریکہ نے ان دعوؤں کی تردید کی ہے۔ امریکی بحریہ کے کیپٹن ٹم ہاکنز نے کہا کہ "ایرانی حکومت جھوٹ اور فریب پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ یہ اس کی ایک اور واضح مثال ہے۔" ایک رپورٹ کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل (SNSC) کے سربراہ علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ متعدد امریکی فوجی ایرانی قید میں ہیں۔
اس بارے میں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ انھوں نے لکھا، "مجھے اطلاع ملی ہے کہ کئی امریکی فوجی پکڑے گئے ہیں۔ لیکن امریکا کا دعویٰ ہے کہ وہ جنگ میں مارے گئے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "اپنی بے کار کوششوں کے باوجود، وہ زیادہ دیر تک سچ کو چھپا نہیں سکیں گے۔"
Iranian Armed Forces: 21 soldiers killed, some others injured in attacks on US Navy Fifth Fleet— Press TV 🔻 (@PressTV) March 8, 2026
Follow https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/7UAVMIepD1
اسٹریٹجک اہداف پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون فائر
ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی میں کئی حساس اور اسٹریٹجک اہداف پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون فائر کیے ہیں۔ لاریجانی نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں کہا، "امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ ایران کی 'سرخ لکیر' کو عبور کرنے اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔
It has been reported to me that several American soldiers have been taken prisoner. But the Americans claim that they have been killed in action. Despite their futile efforts, the truth is not something they can hide for too long.— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 7, 2026
ایران کے عزم پر زور دیتے ہوئے لاریجانی نے کہا کہ قومی عزم کی بنیاد پر ملک "امریکہ کی جارحیت اور گستاخی کا ضرور جواب دے گا اور انہیں بخشا نہیں جائے گا۔"
واشنگٹن اسلامی جمہوریہ کے خلاف مقاصد حاصل کرنے میں ناکام
ڈونلڈ ٹرمپ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی بیان بازی گہری اسٹریٹجک تعطل کی عکاسی کرتی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن اسلامی جمہوریہ کے خلاف اپنے وسیع مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے ٹرمپ کی اسٹریٹجک (تزویراتی) ناکامی یقینی ہے۔ ان کا بنیادی مقصد حکومت کا خاتمہ اور قومی یکجہتی کو تباہ کرنا ہے، ایک ایسا مقصد جو ناکام ہو چکا ہے۔"
"آج ایران پر بہت شدید حملہ ہو گا!"
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں خبردار کیا ہے کہ مزید ایرانی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا، "آج ایران پر بہت شدید حملہ ہو گا!" انہوں نے ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کی طرف سے تہران کے حملوں کے لیے پڑوسی ممالک سے معافی مانگنے کا بھی ذکر کیا۔ خلیجی ممالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران سے داغے گئے مزید بیلسٹک میزائل اور ڈرون کو روک لیا ہے۔
قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں
صدر ٹرمپ نے ایک روز قبل ہفتے کے روز کہا تھا کہ امریکہ کا ایران پر اب بھی کافی اثر و رسوخ ہے اور وہ اپنی باقی قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔
ہم سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نہیں
ٹرمپ نے کہا، "وہ سمجھوتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھوتہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔" ایران کے ساتھ بات چیت میں ان کے اعلیٰ ترین ایلچی اسٹیو وٹ کوف نے کہا کہ امریکی حملے سے قبل بات چیت کے دوران تہران کی قیادت "بہت زیادہ متفق" نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا "انہوں نے مجھے اور جیرڈ کو بتایا، 'ہم آپ کو سفارتی طور پر وہ نہیں دیں گے جو آپ عسکری طور پر نہیں لے سکتے'"۔