ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں آئے گا: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر
ایران کے چیف مذاکرات کار قالیباف نے کہا کہ ہرمز کا انتظام و انصرام تہران کے کنٹرول میں ہوگا۔
By ANI
Published : June 23, 2026 at 9:03 AM IST
تہران: ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ کا انتظام و انصرام اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔
ایران کی سرکاری میڈیا پریس ٹی وی کے مطابق دونوں فریق کے بیچ 14 نکاتی مفاہمت کی یادداشت کے تحت امریکہ کے ساتھ تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور کے اختتام کے بعد پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) سوئٹزرلینڈ سے واپسی پر ایک انٹرویو میں غالباف نے کہا کہ ایران مستقبل میں سمندری راستے کے ایک اہم حصے پر اپنا کنٹرول برقرار رکھے گا۔
انہوں نے کہا کہ ’’ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آبنائے ہرمز کا انتظام کبھی بھی جنگ سے پہلے کی حالت پر واپس نہیں آئے گا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ یقیناً بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے گی لیکن آبنائے ہرمز کا انتظام ایران ہی سنبھالے گا۔
Dr. Ghalibaf: We observe the principals and we never want to be in the same frame of the picture with the Americans.— Iran In Hyderabad (@IraninHyderabad) June 23, 2026
The mediators were very insistent and we told them that we would not be in that frame and we would only come to negotiate. pic.twitter.com/x81j21sOlv
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے دوران اپنی مذاکراتی طاقت کا مظاہرہ کیا اور دعویٰ کیا کہ تہران مذاکرات کے نتائج کو متاثر کرنے میں کامیاب رہا۔ غالب نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مذاکرات کے دوران ایران نے امریکہ کو ایک گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا پوسٹ تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ اس پوسٹ میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ وہ خطے میں اپنے "پراکسی گروپوں" (خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ) کی حمایت نہ کرے۔ غالب نے اسے ایران کے سفارتی اثر و رسوخ کا ثبوت قرار دیا۔
ایرانی اسپیکر نے خطے کی وسیع تر صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جاری مذاکرات کا تعلق لبنان میں رونما ہونے والے واقعات سمیت بڑے تنازعات سے ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’ہم نے کبھی امریکیوں پر بھروسہ نہیں کیا، اب بھی ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے اور مستقبل میں بھی ان پر بھروسہ نہ کرنا ہی درست ہے‘‘۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کی شرکت سے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے میں مدد ملی۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ مذاکرات میں لبنان کی علاقائی سالمیت اور خطے میں جنگ بندی کے انتظامات سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ نہ جاتے تو لبنان میں مسلمانوں کے درمیان مسلکی بنیاد پر کسی بھی وقت خونریزی ہو سکتی تھی۔
قالیباف نے ایران کے سیاسی موقف کا اعادہ کیا اور ملک کی قیادت میں اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کے پاس ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ ہمیں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای کی قیادت میں متحد رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی بات اور ان کی ہدایات حتمی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے منجمد فنڈز کا اجراء اور تیل کی پابندیوں میں نرمی تہران اور واشنگٹن کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ یہ تبصرے ایک مفاہمت کی یادداشت کے تحت تکنیکی مذاکرات کے ابتدائی دور کے اختتام کے بعد سامنے آئے ہیں جس کا مقصد مغربی ایشیا میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا ہے۔ دونوں فریق نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے اور 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا۔
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