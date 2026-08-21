ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو 'اقتصادی دہشت گردی' قرار دے دیا
ایران نے کہا کہ، امریکی اقدامات سے ایران کی آزادی، وقار اور قومی خودمختاری کے تحفظ کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
Published : August 21, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 7:32 AM IST
تہران: ایران کی وزارت خارجہ نے امریکہ کی طرف سے تہران کے خلاف لگائی گئی حالیہ اقتصادی پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت نے انہیں "معاشی دہشت گردی" اور "انسانیت کے خلاف جرم" قرار دیا ہے اور امریکہ پر ایرانی عوام کے خلاف دہائیوں سے جاری دشمنی کی پالیسی پر قائم رہنے کا الزام لگایا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ملک کے خلاف اقتصادی خطرات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی "ناکام پالیسیاں" ایرانیوں کے درمیان مزید دشمنی کو جنم دیں گی اور "اور بھی بڑی ناکامیوں" کا باعث بنیں گی۔
عراقچی کا یہ تبصرہ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف "سخت اقتصادی اقدامات" کرنے کی دھمکی کے چند گھنٹے بعد آیا ہے۔
The so-called “Economic D-Day” is a diversion from America's own crisis: unprecedented debt & surging interest costs.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) August 20, 2026
Doubling down on failed policies will only bring further defeat—and enmity of Iranians. US economic terrorism threatens global economy and sovereignty worldwide pic.twitter.com/Qj5SzVBjvX
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، عراقچی نے کہا کہ ان دھمکیوں کا مقصد امریکی عوام کی توجہ ملک کے معاشی مسائل سے ہٹانا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کی "اقتصادی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر کے ممالک کی قومی خودمختاری کے لیے خطرہ ہے۔"
امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے جمعرات کو کہا کہ ایران کو "عالمی تاریخ کی سب سے بڑی مربوط اقتصادی تنہائی" کا سامنا کرنا پڑے گا۔
سی این بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بیسنٹ نے دھمکی دی کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک اور کمپنیوں پر ثانوی پابندیاں عائد کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ امریکی اتحادی فیصلہ کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔
چینی حکومت اور بھارت ایرانی تیل کے بڑے خریدار ہیں، حالانکہ بیسنٹ نے ان کا نام نہیں لیا۔
جمعرات کو جاری کردہ ایک بیان میں، ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے اعلان کردہ نئی پابندیاں "73 سالوں سے امریکی پالیسی سازوں کی طرف سے ایرانی عوام کے خلاف جاری دشمنی اور نفرت کا ایک اور اشارہ ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ "امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ایرانی عوام کے خلاف سخت اقتصادی اور تجارتی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان 28 مرداد 1332 (19 اگست 1953) کی شرمناک بغاوت کی برسی کے موقع پر ہے۔ یہ امریکی پالیسی سازوں کی طرف سے ایرانی عوام کے لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی انسانیت دشمن، غیر قانونی اور تسلط پسندانہ نوعیت کو مزید بے نقاب کرتا ہے۔"
بیان میں مزید کہا گیا، "بلاشبہ، ہر ایرانی شہری کے بنیادی انسانی حقوق کو نشانہ بنانے والی ایران کے خلاف امریکی اقتصادی پابندیاں 'معاشی دہشت گردی' اور 'انسانیت کے خلاف جرائم' کے زمرے میں آتی ہیں۔"
ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پابندیاں لگانے کے ذمہ دار "ایسے گھناؤنے جرائم کے ارتکاب کے لیے قانونی چارہ جوئی اور سزا کے مستحق ہیں۔"
وزارت نے الزام لگایا کہ یہ پابندیاں "گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران ایران کے خلاف امریکی اسرائیل کی جارحانہ مہمات اور ایرانی عوام کو اپنے غیر قانونی اور غیر انسانی مطالبات کو تسلیم کرنے پر مجبور کرنے کے اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکامی" کے بعد لگائی گئی ہیں۔
وزارت نے کہا کہ، "یہ پابندیاں صرف امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف کیے گئے جرائم کی طویل فہرست میں اضافہ کریں گی۔"
بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ان امریکی اقدامات سے ایران کی آزادی، وقار اور قومی خودمختاری کے تحفظ کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
حالانکہ ابھی تک ایران کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اقدامات کے بارے میں بہت کم جانکاری منظر عام پر آئی ہیں۔ ٹریژری سکریٹری سکاٹ بیسنٹ نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں مزید تفصیلات فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔
ایک امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ، وائٹ ہاؤس فروری میں جاری کردہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کو اپنی نئی مہم میں شامل کر سکتا ہے، جس میں تہران کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ تجارت کرنے والے ممالک پر 25 فیصد ٹیرف لگانے کی اجازت ہوگی۔
اس بات کا بھی امکان ہے کہ امریکہ، ایران کے ساتھ تجارت میں مصروف اداروں، ہوائی اڈوں یا افراد پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔
امریکی وزیر خزانہ سکاٹ بیسنٹ نے امریکی اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف واشنگٹن کے اتحاد میں شامل ہوں۔ خطے میں امریکی اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے، بیسنٹ نے اعلان کیا، "آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔"
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