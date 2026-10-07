حوثی باغیوں کا سعودی عرب اور یمن کے عدن ہوائی اڈے پر نئے حملوں کا دعویٰ
حوثی باغیوں نے سعودی عرب میں فوجی تنصیبات اور ایک ہوائی اڈے پر حملوں کی جانکاری دی ہے۔
Published : October 7, 2026 at 2:21 PM IST
قاہرہ: یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بدھ کے روز پڑوسی ملک سعودی عرب میں فوجی تنصیبات اور ایک ہوائی اڈے پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اس پیش رفت نے تنازعہ کو مزید شدت دے دی ہے اور آبنائے ہرمز کے قریب جہاز رانی کے ایک اہم راستے کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔
حوثی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ، باغیوں نے دارالحکومت ریاض میں واقع شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بناتے ہوئے بیلسٹک میزائل اور ڈرون داغے، تاہم انہوں نے اس دعوے کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔
ٹریکنگ پلیٹ فارم 'فلائٹ ریڈار 24' کے مطابق، ہوائی اڈے پر پروازوں کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے متاثر رہا۔
سریع نے بتایا کہ ابھا ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایئرپورٹ اکثر حوثی ڈرونز اور میزائلوں کا ہدف بنتا رہا ہے۔ باغیوں نے مزید دعویٰ کیا کہ انہوں نے خمیس مشیط شہر میں ایک ایئر بیس اور نجران و عسیر میں دو فوجی تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ یہ تمام مقامات جنوب مغربی سعودی عرب میں یمنی سرحد کے قریب واقع ہیں۔
حوثیوں کے خلاف لڑنے والے سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ ریاض کے شمال میں ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا۔
حالیہ دنوں میں، سعودی عرب اور اتحادی یمنی افواج نے حوثیوں کے خلاف زمینی اور فضائی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے۔ وہ ان علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن پر باغیوں نے تقریباً ایک ماہ قبل یمن کے مغربی ساحل (بحیرہ احمر) اور باب المندب آبنائے کے قریب قبضہ کر لیا تھا۔ یہ مقامات باغیوں کو بحری جہازوں پر بہتر نظر رکھنے میں مدد دیتے ہیں کیونکہ وہ سعودی جہازوں کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔
حکام نے پیر کے روز بتایا کہ یمن میں لڑنے والی سعودی قیادت والی اتحادی افواج نے آبنائے کے آس پاس کے کئی اہم علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔
حوثیوں اور یمنی حکومت، دونوں کے مطابق، لڑائی اب اسٹریٹجک اہمیت کے حامل قصبے 'ذباب' ( یہ علاقہ بندرگاہی شہر 'موخا' سے تقریباً 54 کلومیٹر (33.5 میل) جنوب میں واقع ہے) اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر مرکوز ہے۔
جنوب مغربی صوبے 'تعز' کے ضلع 'وازعیہ' میں بھی جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ یہ علاقہ یمن کے پہاڑی علاقوں کو بحیرہ احمر سے ملاتا ہے اور یہاں سے باب المندب آبنائے کی طرف جانے والی سڑکوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک بہترین تزویراتی مقام میسر آتا ہے۔ حوثی باغیوں نے عدن ہوائی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔
حوثی باغیوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بدھ کی صبح سویرے یمن کے ساحلی شہر عدن پر میزائل حملہ کیا۔ عدن، بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کا مرکز ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک صحافی نے رات گئے تقریباً دو بجے دھماکوں کی آواز سنی۔
بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سریع نے بتایا کہ باغیوں نے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے عدن ہوائی اڈے کے قریب ایک فوجی کیمپ پر حملہ کیا۔
عدن میں سکیورٹی حکام نے اطلاع دی کہ حوثی باغیوں نے ہوائی اڈے کو دو میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ہوائی اڈہ حکومتی مرکز کے قریب واقع ہے۔
ایک بیان میں عدن پولیس نے کہا کہ، "شہریوں کے لیے انتہائی اہم اس تنصیب کو نشانہ بنانا عام عوام، مسافروں، عملے اور پرواز کے عملے کی حفاظت کے لیے براہِ راست خطرہ ہے۔"
وزارتِ انسانی حقوق نے کہا کہ عدن ہوائی اڈے پر حملے سے "انسانی بحران" کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ ایک میزائل رن وے کے قریب اس وقت گرا جب قاہرہ سے آنے والی پرواز کے اترنے کا وقت قریب تھا۔ فلائٹ ٹریکنگ پلیٹ فارم 'فلائٹ اویئر' کے مطابق، یمن کی مرکزی ایئر لائن کی پرواز 603 صبح 3:30 بجے عدن میں بحفاظت اتر گئی۔
وزارت نے بتایا کہ میزائل اس وقت گرا جب دیگر مسافر سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ جانے والی اپنی پرواز میں سوار ہونے کے منتظر تھے۔
واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک 'انسٹی ٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار' نے اپنے ایک تجزیے میں لکھا کہ، "حوثی باغیوں کا ماننا ہے کہ تیل کی تنصیبات اور ہوائی اڈوں جیسے شہری بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر کے وہ سعودی عرب پر معاشی بوجھ بڑھا سکتے ہیں اور اسے اپنے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔"
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