یمن: حوثی باغیوں کا اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ساحلی شہر المخا پر قبضہ، بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے لیے خطرات بڑھ گئے
حوثیوں باغیوں کے المخا پر قبضے کے بعد امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی میں ایران کی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔
Published : September 11, 2026 at 10:50 AM IST
عدن، یمن: حوثی اور یمنی حکام نے اطلاع دی ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغی تنظیم نے جمعرات کو یمن کے ساحلی شہر 'المخا ' پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ علاقہ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے کنٹرول کے لیے انتہائی اہم ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر حوثی المخا میں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے خلاف خطرات یا حملوں میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس قبضے سے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی میں ایران کی پوزیشن مزید مضبوط ہو سکتی ہے۔
المخا کا شہر آبنائے باب المندب سے تقریباً 80 کلومیٹر (50 میل) کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ آبی گزرگاہ بحیرہ احمر کو خلیجِ عدن سے ملاتی ہے اور عالمی تجارت کا تقریباً 12 فیصد حصہ عام طور پر اسی راستے سے گزرتا ہے۔
عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے باب المندب کی اسٹریٹجک اہمیت اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی کے دوران قریبی آبنائے ہرمز میں جہاز رانی میں خلل ڈالا۔
اگرچہ ایران سے منسلک تنازعہ شروع ہونے کے وقت حوثیوں کا کردار بڑی حد تک غیر فعال رہا تھا، لیکن انہوں نے موسمِ گرما کے دوران یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے خلاف حملوں میں تیزی لائی اور اس حکومت کے اہم حامی ملک، سعودی عرب کا محاصرہ کرنے کا اعلان کیا۔ اگرچہ سعودی عرب کے خلاف لڑنے کے لیے حوثیوں کے اپنے مقاصد ہیں، لیکن یہ تنازعہ ایرانی مفادات کے لیے بھی سودمند ثابت ہوتا نظر آرہا ہے کیونکہ اس سے امریکہ کے اتحادی اور تیل پیدا کرنے والے ملک سعودی عرب پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ ایران کو یہ کامیابی ایسے وقت مل رہی ہے جب تہران امریکہ کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا خواہاں ہے۔
المخا پر حوثیوں کے قبضے کی تصدیق یمنی حکومت کی اتحادی 'نیشنل ریزسٹنس فورسز' کے کمانڈر احمد باش اور حوثی سیاسی بیورو کے رکن حزام الاسد نے 'ایسوسی ایٹڈ پریس' سے بات چیت کرتے ہوئے کی۔
مکمل خانہ جنگی چھڑنے کا خطرہ
خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے 2022 میں ہونے والے معاہدے کے بعد سے المخا پر قبضہ حوثیوں کی جانب سے حاصل کی گئی سب سے اہم علاقائی کامیابی ہے۔ بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کا دوبارہ آغاز یمن کے عوام کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے اور ممکنہ طور پر عالمی توانائی کی سپلائی میں خلل ڈال سکتا ہے۔
حوثی باغی 2014 سے یمنی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں۔جب انہوں نے اپنے پہاڑی گڑھ سے نیچے اتر کر شمالی و وسطی یمن کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اس کے اگلے ہی سال، سعودی عرب نے حکومت کی حمایت میں اس تنازعے میں مداخلت کی۔
المخا کے رہائشیوں نے نیوز ایجنسی اے پی کو بتایا کہ جمعرات کو شہر بھر میں حوثی فورسز کو دیکھا گیا اور بازار بند رہے۔ المخا پر طویل عرصے سے یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے وفادار دستوں کا کنٹرول تھا۔
المخا کے رہائشی امین المحمدی نے بتایا کہ مغربی ساحل سے شہر کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے گئے اور دکانیں بند تھیں۔ ایک اور مقامی رہائشی، محمد سالم نے کہا کہ انہوں نے سڑکوں پر حوثی فوجی گاڑیاں دیکھی ہیں۔
المخا کے رہائشیوں کا جنوب کی جانب انخلاء
تین ڈاکٹروں نے 'اے پی' کو بتایا کہ حوثیوں کے قبضے کے بعد وہ موچا کے ایک اسپتال سے فرار ہو گئے۔ سکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیگر رہائشی جنوب کی طرف عدن شہر کا رخ کر رہے ہیں، جو سعودی حمایت یافتہ فورسز کے کنٹرول میں ہے۔
یمنی فوجی احمد الموازی اور حکومت کی حمایت کرنے والی سعودی حمایت یافتہ فورسز کے رکن عبدالقادر الشرابی کے مطابق، حوثیوں نے حال ہی میں مغربی صوبے تعز میں پیش قدمی کی ہے۔
دونوں افراد نے بتایا کہ باغیوں نے تعز میں 'الشکیرا' کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے—جو الحدیدہ کے جنوب میں واقع یمنی سرکاری فوج کے لیے سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے۔ لندن میں قائم 'رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ' کے ایسوسی ایٹ فیلو، براء شیبان نے کہا کہ تعز کے گردونواح میں پہاڑی علاقہ حوثیوں کو یمن کے مغربی ساحل کی نگرانی کے لیے ایک اسٹریٹجک برتری فراہم کرتا ہے۔ شیبان نے نشاندہی کی کہ حوثی سمندری بارودی سرنگیں بچھا کر بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو مزید خطرے میں ڈال سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ایران کے پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز میں کیا تھا۔ فاریہ المسلیمی، یمن اور خلیجی امور کے ماہر اور چتھم ہاؤس میں ریسرچ فیلو نے تجویز کیا کہ حوثیوں کی المخا کی طرف پیش قدمی ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔
2023 کے آخر میں جب سے حوثیوں نے بحری جہازوں پر حملہ کرنا شروع کیا تھا، باب المندب آبنائے کے ذریعے جہاز رانی کی آمدورفت میں تقریباً 60 فیصد کمی آئی ہے، جس سے بہت سی کمپنیوں کو اس راستے کو ترک کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لائیڈز لسٹ انٹیلی جنس کے مطابق، اس سال کے شروع میں اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا کیونکہ سعودی عرب نے آبنائے ہرمز کے متبادل کی تلاش میں تیل کی ترسیل کو پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر کی بندرگاہ یانبو تک پہنچانا تھا لیکن حوثیوں کی طرف سے نئے خطرات نے اس سرگرمی کو اب روک دیا ہے۔
یمن کی حوثیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی اپیل
جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے، یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی نے خبردار کیا کہ "ہم سب کو اس نئے سرے سے شروع ہونے والے تنازع پر تشویش ہونی چاہیے۔"
خصوصی ایلچی ہانس گرنڈبرگ نے کہا، "یہ درحقیقت اس امن کے خاتمے کی علامت ہے جو اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کے بعد چار سال سے زائد عرصے تک یمن میں قائم رہا تھا۔" انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس "نئے اور زیادہ خطرناک مرحلے" سے نمٹیں۔ انہوں نے کہا کہ، اگر اسے روکا نہیں گیا تو یہ یمن کی سرحدوں سے بہت دور تک پھیل جائیں گے۔
اقوام متحدہ میں یمن کے سفیر عبداللہ السعدی نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ حوثیوں کی بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں کی مذمت کرے اور ایسے اقدامات نافذ کرے جو "ملیشیا کو ہتھیاروں، پرزوں، ٹیکنالوجی اور عسکری مہارت کی فراہمی روک سکیں۔"
اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز الواصل نے کہا کہ ان کا ملک یمن میں امن کی حمایت کرتا ہے لیکن "حوثی حملوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔"
الواصل نے خبردار کیا کہ "کشیدگی میں کمی اور سیاسی حل کے لیے سعودی عرب کے عزم کا فائدہ اٹھا کر ملیشیا کو اپنے حملے جاری رکھنے اور سعودی عرب و خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔"
حوثیوں کے زیر کنٹرول 'المسیرہ ٹی وی' نے دعویٰ کیا کہ سعودی حمایت یافتہ افواج نے حالیہ گھنٹوں میں تعز، الجوف، الحدیدہ اور مآرب کے صوبوں میں 40 فضائی حملے کیے ہیں۔ اس دعوے پر حکومتی فورسز کی جانب سے کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: