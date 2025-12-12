ایران نے نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو گرفتار کر لیا، حامیوں کا تشدد کے ساتھ حراست میں لینے کا دعویٰ
ایران کی حکومت نے نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی اور ایک اور کارکن کو گرفتار کر لیا ہے۔
Published : December 12, 2025 at 10:48 PM IST
تہران: ایران نے نوبل امن انعام یافتہ نرگس محمدی کو گرفتار کر لیا ہے۔ جمعہ کو ان کے حامیوں نے اس بات کا اعلان کیا۔ نرگس محمدی کے نام سے منسوب ایک فاؤنڈیشن نے کہا کہ انہیں انسانی حقوق کے وکیل کی یادگاری تقریب میں حراست میں لیا گیا، جو حال ہی میں پراسرار حالات میں انتقال کر گئے تھے۔ تاہم ایران کی جانب سے 53 سالہ نرگس محمدی کی حراست پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔
یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا حکام اسے اس کی بقیہ سزا پوری کرنے کے لیے فوری طور پر جیل بھیج دیں گے۔ نرگس محمدی کے حامیوں نے جمعہ کو اطلاع دی کہ انہیں آج صبح سیکورٹی اور پولیس فورسز نے تشدد کے ساتھ حراست میں لے لیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک اور کارکن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔
ایک بیان میں کہا گیا ہے، "نرگس فاؤنڈیشن ان تمام حراست میں لیے گئے افراد کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کرتی ہے، جو مقتول وکیل کے ساتھ اظہار یکجہتی اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب میں شریک تھے۔ ان کی گرفتاری بنیادی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔"
پروپیگنڈا کے الزامات پر سزا
تاہم، محمدی کے حامیوں نے خبردار کیا کہ محمدی کو طبی مسائل کی وجہ سے دسمبر 2024 میں پیرول ملنے کے بعد واپس جیل بھیجے جانے کا خطرہ ہے۔ محمدی قومی سلامتی کے خلاف ملی بھگت اور ایرانی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے کے الزام میں 13 سال اور نو ماہ کی سزا کاٹ رہی تھیں۔
مہسا امینی کی موت سے شروع ہونے والے احتجاج کی حمایت کی
نرگس محمدی نے 2022 میں مہسا امینی کی موت سے شروع ہونے والے ملک گیر احتجاج کی بھی حمایت کی، جس میں خواتین نے حجاب نہ پہن کر حکومت کے خلاف کھل کر احتجاج کیا۔ محمدی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ 2022 میں ایمرجنسی سرجری سے قبل جیل میں رہتے ہوئے انہیں کئی دل کے دورے پڑے۔ 2024 کے آخر میں، ان کے وکیل نے اطلاع دی کہ ڈاکٹروں کو ہڈیوں کے ایک ایسے زخم کا پتہ چلا ہے جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہے کہ وہ کینسر ہو سکتا ہے۔
فری نورجیس کولیشن نے فروری 2025 کے آخر میں کہا تھا، "محمدی کے ڈاکٹروں نے حال ہی میں اس کی طبی چھٹی کو کم از کم چھ ماہ تک بڑھانے کی سفارش کی ہے تاکہ وہ مکمل اور باقاعدہ طبی معائنہ کر سکیں، بشمول نومبر میں اس کی پیر سے ہٹائے گئے ہڈی کے زخم کی نگرانی، سرجری سے صحت یاب ہونے کے لیے فزیو تھراپی سیشنز، اور خصوصی کارڈیک کیئر۔
محمدی کی صحت کی نگرانی کرنے والی طبی ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ، " جیل میں ان کی واپسی، خاص طور پر حراست کے دباؤ والے حالات میں اور مناسب طبی سہولیات کے بغیر، ان کی صحت کو بری طرح خراب کر سکتی ہے۔"
