ایران نے آبنائے ہرمز میں متبادل راستوں کا اعلان کر دیا، اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، حملوں میں 182 افراد ہلاک
ایران نے آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگوں کے خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے متبادل داخلے اور خارجی راستوں کا اعلان کیا ہے۔
Published : April 9, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 9:42 AM IST
تہران، ایران: ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے لیے جمعرات کو متبادل راستوں کا اعلان کرتے ہوئے اہم آبی گزرگاہ کے مرکزی زون میں سمندری بارودی سرنگوں کے خطرے کا حوالہ دیا۔ دو ہفتے کی جنگ بندی کے تحت تہران نے عارضی طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جہاں سے دنیا کے تیل کا پانچواں حصہ عام طور پر گزرتا ہے۔
ایران کے پاسداران انقلاب نے مقامی میڈیا کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ "آبائے ہرمز کی آمد ورفت کا ارادہ رکھنے والے تمام بحری جہازوں کو یہاں سے مطلع کیا جاتا ہے کہ سمندری حفاظت کے اصولوں پر عمل کرنے اور سمندری بارودی سرنگوں سے ممکنہ تصادم سے محفوظ رہنے کے لیے وہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔"
متبادل داخلے اور خارجی راستے کے لیے ہدایات کا اشتراک
بیان میں آبنائے ہرمز کے ذریعے متبادل داخلے اور خارجی راستے کے لیے ہدایات کا اشتراک کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران نے منگل سے منگل اور بدھ کی درمیان شب رات دیر گئے دو ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا، جب کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے کے مطالبات پر نہیں جھکنے کی صورت میں اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنے کی ڈیڈ لائن سے ایک گھنٹہ بھی کم تھا۔
اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، حملوں میں 182 افراد ہلاک
تہران نے مارچ کے اوائل سے اہم شپنگ روٹ کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا تھا، جس سے عالمی توانائی کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں۔ دوسری جانب لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ بدھ کے روز اسرائیلی حملوں میں 182 افراد ہلاک ہوئے، جو کہ اسرائیل-حزب اللہ جنگ میں ایک دن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔
جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں
اسرائیل نے وسطی بیروت اور ملک کے دیگر مقامات پر حملے شروع کیے جب امریکہ اور ایران کے درمیان متزلزل جنگ بندی نافذ ہوئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اس معاہدے میں لبنان کو شامل کرنا تھا، جب کہ اسرائیل اور امریکہ نے اصرار کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔
وزارت نے کہا کہ حملوں میں مزید 890 افراد زخمی ہوئے۔ لبنان میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے صرف پانچ ہفتوں میں مجموعی طور پر 1,739 افراد ہلاک اور 5,873 زخمی ہو چکے ہیں۔