امریکہ کی حملے کی دھمکی کے بیچ ایران کی روسی بحریہ کے ساتھ جنگی مشق
ایرانی مشق اور بحیرہ روم کے قریب USS جیرالڈ آر فورڈ طیارہ بردار جہاز کی آمد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کوواضح کر رہی ہے۔
Published : February 19, 2026 at 4:48 PM IST
دبئی، متحدہ عرب امارات: ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے۔ تہران روس کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے اور امریکیوں نے ایک اور طیارہ بردار بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ کے قریب لا دیا ہے۔
ایرانی مشق اور بحیرہ روم کے قریب یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ طیارہ بردار جہاز کی آمد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو واضح کر رہی ہے۔ ایران نے اس ہفتے کے اوائل میں بھی ایک مشق کا آغاز کیا جس میں آبنائے ہرمز میں لائیو فائر شامل تھا۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس کا ایک تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تجارتی تیل کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔
اضافی امریکی جنگی جہازوں اور ہوائی جہازوں کی نقل و حرکت ایران پر امریکی حملے کا اشارہ دے رہی ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ حملے کا فیصلہ ترک کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے اب تک پرامن مظاہرین کے قتل اور تہران کی جانب سے بڑے پیمانے پر پھانسی دینے پر سرخ لکیریں طے کرنے کے بعد ایران پر حملے کا منصوبہ ترک کیا ہے۔
ٹرمپ نے اپنی ٹروتھ سوشل ویب سائٹ پر لکھا، "اگر ایران ڈیل نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے لیے ڈیاگو گارسیا اور فیئر فورڈ میں واقع ہوائی اڈے کو استعمال کیا جائے، تاکہ ایک انتہائی غیر مستحکم اور خطرناک حکومت کے ممکنہ حملے کو ختم کیا جا سکے۔"
ایران کی روس کے ساتھ مشق
ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی آئی آر این اے نے رپورٹ کیا کہ مشق میں جمعرات کو ایرانی افواج اور روسی بحریہ کو خلیج عمان اور بحر ہند میں آپریشن کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ آئی آر این اے نے مزید کہا کہ اس مشق کا مقصد "آپریشنل کوآرڈینیشن کو اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ فوجی تجربات کا تبادلہ" کرنا تھا۔
چین نے پچھلے سالوں میں "سیکیورٹی بیلٹ" ڈرل میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اس راؤنڈ میں اس کی شرکت کا کوئی اعتراف نہیں کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں، ایک بحری جہاز جو کہ سٹیریگوشچی کلاس روسی کارویٹ لگتا تھا، ایرانی شہر بندر عباس کی ایک فوجی بندرگاہ پر دیکھا گیا تھا۔
ایران نے خطے کے پائلٹوں کو راکٹ فائر کرنے کی وارننگ بھی جاری کی، اور تجویز کیا کہ انہوں نے مشق میں اینٹی شپ میزائل لانچ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
