ایران اور امریکہ عمان میں جوہری مذاکرات کے لیے تیار، وہ باتیں جن کا جاننا آپ کے لیے ہے ضروری!

ایران اور امریکہ عمان میں جوہری مذاکرات کے لیے تیار، وہ باتیں جن کا جاننا آپ کے لیے ہے ضروری!
ٹرمپ نے گزشتہ سال ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو خط لکھ کر مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔
Published : February 6, 2026 at 10:00 AM IST
مسقط: ایران اور امریکہ آج جمعے کو عمان میں مذاکرات کر رہے ہیں، جو تہران کے جوہری پروگرام پر ان کی تازہ ترین بات چیت ہے۔ یہ مذاکرات اس واقعہ کے بعد ہو رہے ہیں جب اسرائیل نے جون میں ملک کے خلاف 12 روزہ جنگ شروع کی تھی اور اسلامی جمہوریہ نے ملک گیر احتجاج پر خونریز کریک ڈاؤن شروع کیا تھا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دباؤ برقرار رکھا ہوا ہے، طیارہ بردار بحری جہاز اور دیگر فوجی اثاثوں کو خلیج میں منتقل کیا ہے اور تجویز دی ہے کہ پرامن مظاہرین کی ہلاکت پر یا تہران احتجاج پر بڑے پیمانے پر سزائے موت دینے پر امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ بات چیت کے لیے عمان روانہ
ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو دوبارہ فریم میں دھکیل دیا ہے اور ساتھ ہی جون کی جنگ نے گزشتہ سال روم اور مسقط، (عمان) میں ہونے والے مذاکرات کے پانچ دور میں خلل ڈالا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی جمعرات کی شام امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے عمان روانہ ہوئے، ان کے ترجمان اسماعیل باغی نے اس کی تصدیق کی۔
دکتر #عراقچی وزیر امور خارجه در رأس یک هیأت دیپلماتیک برای انجام مذاکرات هستهای با آمریکا عازم #مسقط شدند. این تعامل دیپلماتیک، با اقتدار و با هدف رسیدن به یک تفاهم عادلانه، مرضیالطرفین و شرافتمندانه راجع به موضوع هستهای صورت میگیرد.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) February 5, 2026
تجربههای تلخ گذشته، از جمله بدعهدیهای…
بغائی نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان گزشتہ جون میں ہونے والی بات چیت اور فوجی کارروائی کے ٹوٹنے کے باوجود، ایرانی حکام جوہری معاملے پر ایک "باعزت" معاہدے تک پہنچنے کی امید کر رہے ہیں۔
بغائی نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایرانی قوم کے مفادات اور خطے میں امن و سکون کے تحفظ کے لیے سفارت کاری سے استفادہ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ کریں۔
صرف اور صرف جوہری مسئلے پر توجہ مرکوز کی جائے: ایران
جمعہ کی میٹنگ سے محض چند گھنٹے قبل، مذاکرات پر بہت سے سوالات منڈلا رہے تھے، جن میں ایجنڈے کا دائرہ بھی شامل ہے۔ جب کہ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع ہے، اس ہفتے سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ وہ ایران کے بیلسٹک میزائلوں، خطے میں پراکسی نیٹ ورکس کی حمایت اور "اپنے لوگوں کے ساتھ سلوک" سمیت دیگر خدشات پر بات کرے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات میں صرف اور صرف جوہری مسئلے پر توجہ مرکوز کی جائے۔
ایران کسی بھی حملے کا جواب حملے سے دے گا: علی خامنہ ای
ٹرمپ نے سفارت کاری کا آغاز گزشتہ سال ایران کے 86 سالہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو ایک خط لکھ کر کیا تھا تاکہ ان مذاکرات کو شروع کیا جا سکے۔ خامنہ ای نے خبردار کیا ہے کہ ایران کسی بھی حملے کا جواب خود اپنے حملے سے دے گا، خاص طور پر اس تھیوکریسی کے طور پر جس کا وہ مظاہروں کے بعد پھر سے حکم دیتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام اور 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے تہران اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں تناؤ اپنے عروج پر ہے۔