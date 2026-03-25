غیر دشمن جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی ملے گی اجازت، اقوام متحدہ میں ایران کا بیان
ایران نے یہ اقدامات امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو آبنائے ہرمز کے استعمال سے روکنے کے لیے کیے ہیں۔
Published : March 25, 2026 at 11:00 AM IST
نیویارک: ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کو آگاہ کیا ہے کہ اب غیر دشمن بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں اور یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب وہ ایرانی حکام کے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ اقدام تیل اور گیس کی ترسیل میں رکاوٹ کے بعد اٹھایا گیا ہے۔ امریکہ اسرائیل تنازع نے عالمی سپلائی چین کو متاثر کیا ہے۔ ایران نے یہ اقدامات امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو اس آبنائے ہزمز کے استعمال سے روکنے کے لیے کیے ہیں۔
نیو یارک میں قائم ایرانی مشن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ آبنائے ہرمز سے ان جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے گا جسے اسے "غیر دشمن بحری جہاز" کہا گیا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، مشن نے کہا: "وہ جہاز جو دشمن نہیں ہیں - بشمول دوسری قوموں یا اس سے منسلک اداروں سے تعلق رکھنے والے - متعلقہ ایرانی حکام کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز سے محفوظ گزرنے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطیکہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت میں حصہ نہ لیں یا اس کی حمایت نہ کریں، اور مکمل طور پر انتظامات کو برقرار رکھا جائے۔
ایرانی دفاعی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے غیر دشمن بحری جہازوں کا گزرنا اب مکمل طور پر ایرانی حکام کے ساتھ پیشگی رابطہ کاری پر منحصر ہوگا۔ پیر کو سرکاری نشریاتی ادارے 'پریس ٹی وی' کی رپورٹ کے مطابق یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جسے تہران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی سرزمین پر جاری فوجی جارحیت میں سے ایک قرار دیا ہے۔
ایک سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے، کونسل نے کہا کہ ملک کے پاور پلانٹس اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر مزید کسی بھی حملے کا ایرانی مسلح افواج کی طرف سے فوری، فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز جو عمان اور ایران کے درمیان واقع ہے، خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ یہ آبنائے کافی گہرا اور چوڑا ہے یہاں تک کہ دنیا کے سب سے بڑے خام تیل کے ٹینکر بھی اس سے گزر سکتے ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے اہم تیل چوکیوں میں سے ایک ہے۔
دریں اثناء امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا نے جنگ جیت لی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی بحریہ اور فضائیہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہم اس وقت بات چیت میں مصروف ہیں۔
مزید کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک تصفیہ تک پہنچنا چاہتے ہیں — اور اگر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کون نہیں کرناچاہتا؟ دیکھو، ان کی بحریہ ختم ہو چکی ہے، ان کی فضائیہ ختم ہو چکی ہے، اور ان کا مواصلاتی نظام ختم ہو گیا ہے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے۔