ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر رضامند، ایک 'بڑا تحفہ' بھی دیا: ٹرمپ
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت نے امریکہ کو آبنائے ہرمز اور تیل کے بہاؤ سے متعلق "بڑا انعام" دیا ہے۔
Published : March 25, 2026 at 8:12 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہے اور اس نے آبنائے ہرمز سے متعلق 'بڑا انعام' بھیجا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے تین ہفتوں سے جاری اس جنگ میں فتح کا اعلان کیا۔
منگل کو اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران "معاہدہ" کرنے کا خواہش مند ہے اور اشارہ دیا کہ نائب صدر جے ڈی وینس، سکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹ کوف اور جیرڈ کشنر مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں۔
امریکی صدر نے کہا کہ موجودہ ایرانی قیادت میں پہلے ہی نمایاں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ "یہ وہی ہے جو واقعی ہم نے حاصل کیا ہے، حکومت کی تبدیلی۔ آپ جانتے ہیں، یہ حکومت میں تبدیلی ہے کیونکہ یہ لیڈر ان لوگوں سے بہت مختلف ہیں جن سے ہم نے شروعات کی تھی جس سے وہ تمام مسائل پیدا ہوئے،" انہوں نے کہا۔
اس سے قبل ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری سے متعلق پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی سوشل میڈیا پوسٹ کی توثیق کی۔ امریکی صدر نے شریف کی پوسٹ کو شیئر کیا جس میں انہوں نے جاری تنازع کے جامع حل کے لیے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی تھی۔
ٹرمپ نے ہوم لینڈ سکیورٹی کے نئے سیکریٹری کے طور پر مارکوائن مولن کی تقریب حلف برداری کے بعد صحافیوں سے کہا کہ "میں پہلے سے نہیں بتانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ان کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔" ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی قیادت نے امریکہ کو آبنائے ہرمز اور تیل کے بہاؤ سے متعلق "بڑا انعام" دیا ہے۔
امریکی صدر نے کہا کہ "وہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کل کچھ ایسا کیا جو حقیقت میں حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ دیا۔ اور وہ تحفہ آج پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ تھا جس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔"
"میں آپ کو یہ نہیں بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تحفہ کیا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم انعام تھا جو انہوں نے ہمیں دیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اس کا میرے لیے یہ مطلب ہے کہ ہم صحیح لوگوں کے ساتھ نمٹ رہے ہیں۔ نہیں، یہ جوہری ہتھیار سے متعلق نہیں تھا، یہ تیل اور گیس سے متعلق تھا۔" اسی کے ساتھ امریکی صدر نے زور دے کر کہا کہ 'ایران کے خلاف جنگ جیتی جا چکی ہے۔'
ٹرمپ نے کہا کہ "میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا مگر ہم نے یہ جیت لیا ہے۔ یہ جنگ جیتی جا چکی ہے... ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی بحریہ نہیں بچی ہے اور ان کے پاس فضائیہ نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا، جسے مشرق وسطیٰ میں امریکی اتحادیوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا۔
ٹرمپ نے کہا کہ "ہم نے اسے ختم کر دیا، صرف ان کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا، اگر ہم نے حملہ نہ کیا ہوتا تو ان کے پاس دو ہفتوں کا وقت ہوتا'' یعنی وہ دو ہفتوں میں جوہری بم بنا لیتے۔
وزیر دفاع پیٹ ہیگستھ نے کہا کہ تاریخ میں کبھی کسی جدید فوج کو اتنی تیزی سے اور تاریخی طور پر ختم نہیں کیا گیا، پہلے دن سے شکست ہوئی۔
"تاریخ میں (جنگ میں مد مقابل) کبھی بھی اتنی جدید فوج نہیں تھی، ایران کے پاس ایک جدید فوج، ایک جدید بحریہ، ایک جدید فضائیہ، جدید فضائی دفاع، قیادت، بڑے بنکر موجود تھے۔ کسی جدید فوج کو پہلے دن سے اتنی تیزی سے اور تاریخی طور پر ختم نہیں کیا گیا۔ انہیں زبردست فائر پاور سے شکست دی گئی،" پیٹ ہیگستھ نے کہا۔
