اپنا محاسبہ کریں، لیکچر دینا بند کریں: ہندوستانی سفیر کواترا کا یو ایس سی آئی آر ایف کو کرارا جواب
شرجیل پر 2020 فسادات کے کلیدی منصوبہ سازوں میں شامل ہونے کے الزامات کے تحت یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
Published : November 14, 2026 at 5:36 PM IST
واشنگٹن: امریکہ میں ہندوستان کے سفیر ونے موہن کواترا نے ایک امریکی مشاورتی ادارے سے کہا ہے کہ وہ اپنے تعصبات کا خود محاسبہ کرے اور دوسروں کو لیکچر دینا بند کرے۔ ان کا یہ بیان اس دو جماعتی ایجنسی کی جانب سے ہندوستان میں مبینہ طور پر مذہبی بنیادوں پر کی جانے والی گرفتاریوں کی نشاندہی کے بعد سامنے آیا ہے۔ کواترا کا یہ تیکھا ردِ عمل جمعہ کو اس وقت آیا جب امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی (یو ایس سی آئی آر ایف) نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس پر شرجیل امام کا پروفائل شیئر کرتے ہوئے انہیں "ایک ایسا مسلمان شخص قرار دیا جسے بھارت میں مذہبی آزادی کی وکالت کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے"۔
جواہر لعل نہرو یونیورسٹی (جے این یو) کے سابق اسکالر شرجیل امام پر فروری 2020 کے فسادات کے کلیدی منصوبہ سازوں میں شامل ہونے کے الزامات کے تحت غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ یہ تشدد شہریت (ترمیمی) قانون (سی اے اے) 2019 اور قومی شہری رجسٹر (این آر سی) کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران بھڑک اٹھا تھا۔
USCRIF has no locus standi to sit in judgment over the constitutional rights of Indian citizens. Its habitual partisan, ill-informed, and jaundiced assessments cannot diminish India’s constitutional commitment to religious freedom and equal rights for all faiths. India flourishes defying the agenda-driven partisan narratives of the USCIRF. Taking the same liberty that USCIRF so readily assumes, a word of advice: introspect on your own prejudices and stop lecturing others.— Amb Vinay Mohan Kwatra (@AmbVMKwatra) November 14, 2026
کواترا نے کہا کہ "یو ایس سی آئی آر ایف کو بھارتی شہریوں کے آئینی حقوق پر فیصلہ سنانے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں ہے۔" انہوں نے مزید کہاکہ "اس کے عادتی طور پر جانب دارانہ، کم علمی پر مبنی اور متعصبانہ جائزے مذہبی آزادی اور تمام مذاہب کے مساوی حقوق کے تئیں ہندوستان کے آئینی عزم کو کم نہیں کر سکتے۔" انہوں نے کہا کہ بھارت یو ایس سی آئی آر ایف کے ایجنڈے پر مبنی جانب دارانہ بیانیوں کو مسترد کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
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کواترا نے کہاکہ "جس طرح کی آزادی یو ایس سی آئی آر ایف بڑی آسانی سے خود کو دے لیتا ہے، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مشورہ ہے: اپنے تعصبات کا محاسبہ کریں اور دوسروں کو لیکچر دینا بند کریں۔" بھارت یو ایس سی آئی آر ایف کو ایک متعصب تنظیم قرار دیتا ہے جو ساکھ سے محروم ہے۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے نفاذ کے بعد 1998 میں امریکی حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے یو ایس سی آئی آر ایف کی سفارشات امریکی محکمہ خارجہ (اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ) پر لازم نہیں ہوتیں۔