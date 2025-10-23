اسرائیل انروا کو غزہ میں امداد فراہم کرنے کی اجازت دے: عالمی عدالت انصاف
انروا (UNRWA) کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے کہا کہ وہ عالمی عدالت انصاف کے واضح فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔
Published : October 23, 2025 at 8:10 AM IST
دی ہیگ (نیدرلینڈز): عالمی عدالت انصاف نے بدھ کے روز غزہ پر اپنے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل کو غزہ میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروا (UNRWA) کو انسانی امداد فراہم کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔
ہیگ میں قائم عالمی عدالت کو گذشتہ سال کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کی قانونی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے کہا تھا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے غزہ میں امداد فراہم کرنے والی اہم ایجنسی کے وہاں کام کرنے پر مکمل پابندی لگانے کے قوانین منظور کیے تھے۔ آئی سی جے کے صدر یوجی ایواساوا نے کہا کہ اسرائیل پر "اقوام متحدہ اور اس کے اداروں بشمول انروا کی طرف سے فراہم کردہ امدادی اسکیموں سے اتفاق کرنے اور ان میں سہولت فراہم کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔"
فیصلے پر انروا کا رد عمل
اسرائیل نے گذشتہ سال مارچ سے انروا کو غزہ میں امداد فراہم سپلائی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن ایجنسی غزہ میں اپنے دیگر کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ صحت کے مراکز چلا رہی ہے، موبائل میڈیکل ٹیمیں، صفائی کی خدمات اور بچوں کے لیے اسکول اور کلاسز چلا رہی ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس سامانوں سے لدے 6,000 ٹرک غزہ جانے کے منتظر ہیں۔ انروا کے کمشنر جنرل فلپ لازارینی نے ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ وہ "انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے آج کے غیر مبہم فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں۔"
I welcome the unambiguous ruling by the International Court of Justice today stating that:— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 22, 2025
- Israel is under an obligation to agree to & facilitate relief schemes provided by the United Nations & its entities, in particular @UNRWA.
- Israel’s claim that UNRWA is…
انہوں نے مزید کہا، "مصر اور اردن میں اسٹینڈ بائی پر بھاری مقدار میں خوراک اور جان بچانے والے دیگر سامان کے ساتھ دیگر کے پاس غزہ میں انسانی ہمدردی کے کام کو فوری طور پر تیز کرنے اور شہری آبادی کی تکالیف کم کرنے کے لیے وسائل اور مہارت موجود ہے۔"
عالمی عدالت کی طرف سے یہ مشاورتی فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 10 اکتوبر کو امریکی ثالثی میں نافذ ہونے والے نازک جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔
اسرائیل نے عالمی عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا
عالمی عدالت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی سے انکار کیا۔ تل ابیب نے عدالت کی کارروائی متعصبانہ قرار دیا اور اپریل میں ہونے والی سماعتوں میں شریک نہیں ہوا۔ تاہم، اسرائیل نے عدالت کو غور کرنے کے لیے 38 صفحات پر مشتمل تحریری گذارش فراہم کی۔
ایک تحریری بیان میں اسرائیلی وزارت خارجہ نے عالمی عدالت کے اس مشاورتی فیصلے کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اسرائیل "بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح برقرار رکھتا ہے۔" اسی کے ساتھ انہوں نے انروا کے حوالے سے اسرائیل کے سابقہ الزام کو دہراتے ہوئے کہا کہ اسرائیل "دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے والی تنظیم کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔"
یو این سکریٹری جنرل نے فیصلے کا خیر مقدم کیا
اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اس فیصلے کو "اہم فیصلہ" قرار دیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ اسرائیل اس کی پابندی کرے گا۔ گوٹیرس نے جنیوا میں ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ "یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ہم غزہ میں اپنی انسانی امداد کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔" "لہذا اس فیصلے کا اثر فیصلہ کن ہونا چاہیے تاکہ ہم امداد کو اس سطح پر پہنچانے کے قابل ہو جائیں جو کہ غزہ کے لوگوں کی المناک صورت حال کے لیے ضروری ہے۔"
انروا پر اسرائیلی الزامات ثابت نہیں ہوئے
جنگ کی شروعات کے بعد سے ہی اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اور ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں نے انروا کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا کہ اس امدادی ایجنسی میں حماس نے بڑے پیمانے پر دراندازی کی ہے۔ ایجنسی اس دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ ایواساوا نے کہا کہ آئی سی جے نے بھی پایا کہ اسرائیل نے "الزامات کو ثابت نہیں کیا،" ۔
عدالت نے یہ بھی کہا کہ غزہ کی آبادی کو امداد کی سپلائی "ناکافی طور پر" کی گئی اور اسرائیل کو "مقامی آبادی کی بنیادی ضروریات" کو پورا کرنے کو یقینی بنانے کی ضرورت تھی۔
فلسطین کے نمائندوں نے اس فیصلے کو سراہا۔ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نیدرلینڈ میں فلسطینی سفیر عمار حجازی نے کہا کہ یہ فیصلہ "واضح، غیر مبہم اور حتمی" ہے اور اسرائیل نے انروا پر پابندی لگانے کے لیے کوئی بہانہ اور کوئی چال بازی نہیں چھوڑا۔
