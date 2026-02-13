انڈونیشیا غزہ امن فوج کے لیے 8,000 فوجی روانہ کرنے کے لیے تیار
انڈونیشیا نے ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے ایک اہم منصوبے کے تحت اپنے آٹھ ہزار فوجیوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا ہے۔
Published : February 13, 2026 at 4:52 PM IST
جکارتہ، انڈونیشیا: انڈونیشیا نے 8,000 فوجیوں کے دستے کو تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ حکام کے مطابق غزہ میں بین الاقوامی امن فوج کے حصے کے طور پر ان فوجیوں کو بھیجنے کا ارادہ ہے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ میں جنگ کے بعد کی تعمیر نو کے منصوبے کے ایک اہم عنصر کے لیے پہلا پختہ عزم ہے۔
انڈونیشیا کو لبنان سمیت اقوام متحدہ کے مشنوں میں امن کی کارروائیوں کا تجربہ ہے۔ انڈونیشیا اقوام متحدہ کے ٹاپ 10 تعاون کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ ملک غزہ کو انسانی امداد فراہم کرنے میں بھی شامل رہا ہے۔ انڈونیشیا غزہ میں ایک اسپتال کی مالی امداد بھی کرتا ہے۔
لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے واشنگٹن کے مجوزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے اور بین الاقوامی سیکورٹی فورس میں حصہ لینے کے منصوبے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔
جکارتہ کے سینٹر آف اکنامک اینڈ لاء اسٹڈیز کے مشرق وسطیٰ کے ماہر محمد ذوالفقار رخمت نے کہا کہ "ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فوجی اہلکار اسرائیلی فوجی دستوں کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔" انھوں نے مزید کہا کہ، "ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری فوجی قوت کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔"
آئی ایس ایف کا مینڈیٹ ابھی تک واضح نہیں
اقوام متحدہ کے امن دستوں کے پاس تمام واضح اور سخت مینڈیٹ ہیں، لیکن چونکہ بورڈ آف پیس اور آئی ایس ایف اقوام متحدہ کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ فوجیوں کا استعمال کس طرح کیا جائے گا، اور ان کے لیے ادائیگی کون کرے گا۔ پچھلے سال کے جنگ بندی کے معاہدے میں بڑے پیمانے پر کہا گیا ہے کہ آئی ایس ایف "غزہ میں فلسطینی پولیس فورسز کو مدد فراہم کرے گا" اور "سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے اسرائیل اور مصر کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔"
انڈونیشیا کو اس وقت اقوام متحدہ ان فوجیوں کے لیے ادائیگی کرتا ہے جو وہ امن دستوں کے طور پر خدمات انجام دینے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن لوگوں کو خدشہ ہے کہ اسے غزہ بھیجے جانے والے فوجیوں کے لیے بوجھ اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بورڈ آف پیس میں مستقل جگہ کے لیے ممکنہ ایک بلین امریکی ڈالر کی ادائیگی کرنا مسودے میں شامل ہے۔
انڈونیشیا کی شمولیت کے خلاف تقریباً 100 مظاہرین جمعے کو جکارتہ میں امریکی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ مظاہرین "بورڈ آف پیس: نئی نسل کشی؟" اور "آزاد فلسطین" کے بینر اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔
انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا مسلم ملک ہے اور مشرق وسطیٰ میں دو ریاستی حل کی مضبوطی سے حمایت کرتا ہے، اور حکام نے یہ کہہ کر بورڈ آف پیس میں شمولیت کا جواز پیش کیا ہے کہ یہ فلسطینی مفادات کے دفاع کے لیے ضروری تھا، کیونکہ بورڈ میں اسرائیل شامل ہے لیکن وہاں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔
انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان یوون میوینگ کانگ نے اس ہفتے کہا کہ "انڈونیشیا تنازع میں فریقین کی شمولیت کو امن کے عمل کے ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ انڈونیشیا اپنی رکنیت کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کرے گا کہ پورا عمل فلسطین کے مفادات پر مبنی رہے اور فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے اور ساتھ ہی دو ریاستی حل کے حصول کی حوصلہ افزائی کرے۔
جکارتہ پوسٹ نے ایک اداریے میں اس قسم کے استدلال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اداریے میں کہا گیا ہے کہ، "ایک آزاد فلسطینی ریاست، اگر یہ ابھرتی بھی ہے، تب بھی شاید کئی دہائیاں گزر جائیں گی۔"
عبدالخالق نے لکھا، "انڈونیشیا کوئی بامعنی نتیجہ حاصل ہونے سے پہلے ہی ایک بلین ڈالر ادا کر دے گا۔ اور اگر انڈونیشیا بالآخر مایوسی کے عالم میں دستبردار ہو جاتا ہے، تو اس نے پہلے ہی وسیع وسائل خرچ کر دیے ہوں گے؛ اس کا مطلب مالی، سفارتی اور سیاسی، سب بے کار۔"
مسلم اسکالرز اور کارکنوں کے ایک گروپ کی طرف سے ایک آن لائن پٹیشن شروع کی گئی ہے جس میں ایک ایسی تنظیم میں شامل ہونے پر سوالات پوچھے گئے ہیں جو بظاہر امن کو فروغ دیتا ہے، لیکن جس کے مجوزہ چیئرمین تاحیات ٹرمپ ہوں گے، جو گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں دیتے ہیں، وینزویلا کے اس وقت کے صدر نکولس مادورو کا اغواء کرتے ہیں، اور گزشتہ سال غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے خلاف امریکی ویٹو کا استعمال کرتے ہیں۔
آن لائن پٹیشن میں کہا گیا ہے، "ہمارے خیال میں، کسی ایسے ملک یا کسی ملک کے رہنما کے لیے امن کا حصول مشکل ہو گا جو بار بار امن کو روکنے کے لیے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے،" پٹیشن میں انڈونیشیا سے بورڈ آف پیس سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس پر اب تک 9,000 سے زیادہ دستخط ہو چکے ہیں۔
