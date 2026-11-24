متحدہ عرب امارات: راس الخیمہ میں مسافر بس اور ٹرک میں خوفناک تصادم، بھارتی شہریوں سمیت 11 افراد ہلاک
الوطن روڈ پر 41 مسافروں کو لے جانے والی بس تکنیکی خرابی کے باعث سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے جا ٹکرائی۔
Published : November 24, 2026 at 8:19 PM IST
ابوظہبی / دبئی: متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کی ریاست راس الخیمہ میں منگل 24 نومبر کی علی الصبح پیش آنے والے ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ دبئی میں قائم بھارتی قونصل خانے نے تصدیق کی ہے کہ اس المناک حادثے میں جان کی بازی ہارنے والوں میں بھارتی شہری بھی شامل ہیں۔ راس الخیمہ پولیس اور یو اے ای کی وزارتِ داخلہ کے مطابق یہ حادثہ ریاست کے جنوبی علاقے میں واقع ’الوطن روڈ‘ پر اس وقت پیش آیا جب 41 افراد کو لے جانے والی ایک مسافر بس سڑک کے کنارے کھڑے ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔
پولیس حکام نے بتایا کہ ٹرک تکنیکی خرابی (مکینیکل فالٹ) کے باعث سڑک کنارے رکا ہوا تھا۔ حادثے کے فوری بعد 11 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی تھی، تاہم بعد ازاں راس الخیمہ پولیس نے تصدیق کی کہ اسپتال میں زیرِ علاج مزید دو زخمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ حادثے میں 14 دیگر افراد کو مختلف نوعیت کے زخم آئے ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی ہے۔
دبئی میں بھارتی قونصل خانے نے منگل کی شام ’ایکس‘ پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ راس الخیمہ میں پیش آنے والے اس افسوسناک سڑک حادثے پر انہیں گہرا صدمہ ہے جس میں بھارتی شہریوں سمیت متعدد افراد کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ قونصل خانے کے مطابق انہوں نے سوگوار خاندانوں سے رابطہ کر لیا ہے اور متاثرین کو ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کرنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی المنیعی جامع پولیس اسٹیشن، راس الخیمہ پولیس کے سرچ اینڈ ریسکیو ڈیپارٹمنٹ، پولیس گشت، دبئی ایمبولینس اور دبئی و کدرہ کی سول ڈیفنس (شہری دفاع) کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ امدادی ٹیموں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ٹریفک کی روانی بحال کی اور لاشوں و زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا۔
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متحدہ عرب امارات کی وزارتِ داخلہ اور راس الخیمہ پولیس نے مہلوکین کے لواحقین سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ حکام کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور قانونی کارروائی کے لیے معاملہ متعلقہ اداروں کے سپرد کر دیا گیا ہے، جبکہ تحقیقات مکمل ہونے پر تفصیلات جاری کی جائیں گی۔