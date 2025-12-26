کینیڈا میں ہندوستانی میڈیکل طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، پولیس جانچ میں مصروف
کینیڈا میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے کیمپس کے قریب ایک ہندوستانی طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔
Published : December 26, 2025 at 12:53 PM IST
ٹورنٹو (کینیڈا): کینیڈا میں ہندوستانی میڈیکل طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو اسکاربورو کیمپس کے قریب 20 سالہ ہندوستانی ڈاکٹریٹ کے طالب علم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حکام اس معاملے کو قتل کے طور پر تفتیش کر رہے ہیں۔
کینیڈین براڈکاسٹنگ کارپوریشن نے اطلاع دی کہ فائرنگ کا واقعہ منگل کو پیش آیا اور ٹورنٹو پولیس نے بدھ کو متاثرہ شخص کی شناخت شیونک اوستھی کے نام سے کی۔
We express deep anguish over the tragic death of a young Indian doctoral student, Mr. Shivank Avasthi, in a fatal shooting incident near the University of Toronto Scarborough Campus. The Consulate is in touch with the bereaved family during this difficult time, and is extending…— IndiainToronto (@IndiainToronto) December 25, 2025
شخص کو جائے وقوعہ پر ہی مردہ قرار دیا گیا
3:30 بجے کے قریب منگل کو پولیس کو ہائی لینڈ کریک ٹریل اور اولڈ کنگسٹن روڈ کے علاقے میں ایک زخمی شخص کے زمین پر پڑے ہونے کی اطلاع ملی۔ ڈیوٹی انسپکٹر جیف ایلنگٹن نے منگل کی رات جائے وقوعہ کے قریب صحافیوں کو بتایا کہ جب اہلکار وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو گولیوں کے زخموں کے نشان کے ساتھ پایا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ اس شخص کو جائے وقوعہ پر ہی مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس اس معاملے کو قتل کے طور پر تفتیش کر رہی ہے۔
ملزم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار
ایلنگٹن نے کہا، "ہماری موجودہ توجہ جائے وقوعہ پر شواہد کو محفوظ کرنے، اس بات کا تعین کرنے اور اس شخص کے قریبی رشتہ داروں کو بتانے پر ہے۔ اس کی وجہ سے، میں آج رات آپ کے ساتھ بہت کم معلومات شیئر کر سکوں گا۔" ٹورنٹو پولیس نے بتایا کہ ملزم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی علاقے سے فرار ہوگیا۔ مشتبہ شخص کی کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔
ہندوستانی قونصل خانے کا طالب علم کی "موت" پر "گہرے دکھ" کا اظہار
دریں اثنا، ٹورنٹو میں ہندوستانی قونصل خانے نے طالب علم کی "المناک موت" پر "گہرے دکھ" کا اظہار کیا۔ قونصل خانے نے ایکس پر پوسٹ کیا، "ہم ایک نوجوان ہندوستانی ڈاکٹریٹ طالب علم، شیوانک اوستھی کے المناک نقصان پر سوگوار ہیں، جو ٹورنٹو یونیورسٹی کے اسکاربورو کیمپس کے قریب فائرنگ کے ایک مہلک واقعے میں ہلاک ہو گیا۔ قونصل خانہ اس مشکل وقت میں غمزدہ خاندان کے ساتھ رابطے میں ہے اور تمام ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ کام کر رہا ہے۔"
یونیورسٹی ترجمان کو موت کا جان کر "بہت دکھ ہوا"
سی پی 24 (CP24) ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مطابق، یونیورسٹی آف ٹورنٹو اسکاربورو کیمپس (یو ٹی ایس سی UTSC) کے ترجمان نے کہا کہ یونیورسٹی کو اپنے کیمپس کے قریب موت کے بارے میں جان کر "بہت دکھ ہوا"، لیکن اس نے تصدیق نہیں کی کہ آیا مقتول لوئی طالب علم ہی تھا۔ ترجمان نے بدھ کی شام ایک بیان میں کہا، "ہم اس وقت متاثرہ کی شناخت پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔"
یونیورسٹی آف ٹورنٹو اسکاربورو کیمپس
"ہم اپنی کیمپس سیفٹی ٹیم، ٹورنٹو پولیس سروس اور ایمرجنسی میڈیکل سروسز کے فوری ردعمل اور کارروائی کے لیے شکر گزار ہیں۔" یونیورسٹی آف ٹورنٹو اسکاربورو کیمپس (UTSC) نے حفاظتی انتباہ جاری کیا ہے، جس میں عمارت میں موجود کسی کو بھی اندر رہنے اور باہر والے کو علاقہ چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
وادی میں جانے والی سڑکیں بند، وادی میں جانے سے گریز کریں
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، اسکول نے بتایا کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو اسکاربورو کیمپس (UTSC) میں ہائی لینڈ کریک ویلی میں پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وادی میں جانے والی سڑکیں بند ہیں اور لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ وادی میں جانے سے اس وقت تک گریز کریں جب تک پولیس اسے دوبارہ نہیں کھول دیتی۔