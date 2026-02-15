امریکہ میں بھارتی طالب علم ساکیت سری نواسیا کی لاش برآمد، چھ روز سے تھا لاپتہ
بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ طالب علم کی لاش برآمد کر لی گئی ہے اور بھارت واپس بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
Published : February 15, 2026 at 10:39 AM IST
نئی دہلی: امریکہ کے کیلیفورنیا میں زیر تعلیم 22 سالہ بھارتی طالب علم ساکیت سری نواسیا تقریباً چھ دنوں سے لاپتہ تھے، آج ان کی لاش مل ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرناٹک کے رہنے والے ساکیت سری نواسیا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، برکلے میں کیمیکل اور بائیو مالیکولر انجینئرنگ میں ماسٹر ڈگری کر رہے تھے۔
انہیں آخری بار 9 فروری کو کیمپس سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر دیکھا گیا تھا، جس کے بعد جھیل انزا اور برکلے ہلز کے علاقوں میں انہیں تلاش کیا گیا۔ سان فرانسسکو میں بھارتی قونصل خانے نے تصدیق کی کہ مقامی حکام نے ان کی لاش برآمد کر لی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی باقیات کو جلد از جلد ہندوستان واپس بھیجنے کے لیے تمام ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔
Consulate General of India in San Francisco is deeply concerned about the disappearance of Saketh Sreenivasaiah, an Indian post-graduate student of UC Berkeley, hailing from the State of Karnataka. The Consulate is in touch with the family and also is in contact with the…— India in San Francisco (@CGISFO) February 14, 2026
قونصلیٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ یہ بتاتے ہوئے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ مقامی پولیس نے لاپتہ بھارتی طالب علم ساکیت سری نواسیا کی لاش ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ہم اس مشکل وقت میں ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ قونصل خانہ خاندان کو تمام ضروری مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں مقامی حکام کے ساتھ رابطہ کاری اور جلد از جلد میت کی بھارت واپسی کا بندوبست کرنا شامل ہے۔
قونصل خانے نے مزید کہا کہ اس کے اہلکار خاندان کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں اور تمام ضروری رسمی کارروائی میں ان کی مدد کریں گے۔ سرچ کے دوران یونیورسٹی کیمپس سے کافی دور ٹلڈن ریجنل پارک کے قریب ایک گھر کے پاس سے سرینواسیا کے پاسپورٹ اور لیپ ٹاپ پر مشتمل ایک بیگ ملا۔
آئی آئی ٹی مدراس میں بھی پڑھائی کی تھی
آئی آئی ٹی مدراس کے سابق طالب علم سری نواسیا نے بنگلورو میں سری وانی ایجوکیشن سنٹر میں پڑھائی کی تھی۔ اس کے لنکڈ ان پروفائل کے مطابق، وہ ان چھ موجدوں میں سے ایک تھا جنہوں نے "ہائپر لوپ کے لیے مائیکرو چینل کولنگ سسٹم اور اس کے طریقہ کار" کے لیے پیٹنٹ کیا تھا۔ دوست اور ساتھی اسے ایک تیز دماغ، عاجزی، قابلیت اور وفاداری سے بھر پور شخص کے طور پر یاد کرتے ہیں۔
مزید پڑھیں: پنوں قتل سازش معاملہ: بھارتی شہری کا امریکہ میں اعتراف جرم، 24 سال قید کی سزا