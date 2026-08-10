ایریزونا میں بھارتی طالب علم پر گرل فرینڈ کے قتل کا الزام، جرمنی میں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا
پولیس کا الزام ہے کہ اس نے گرل فرینڈ کو قتل کیا، اہل خانہ نے الزامات سے انکار کیا۔
Published : August 10, 2026 at 12:49 PM IST
واشنگٹن: ٹکسن، ایریزونا میں اپنی گرل فرینڈ کو قتل کرنے کے الزام میں ایک ہندوستانی طالب علم کو جرمنی میں گھر واپسی کے دوران پرواز میں سوار ہونے سے قبل گرفتار کر لیا گیا، اس بات کی اطلاع پولیس نے دی۔ ٹکسن پولیس نے بتایا کہ گرفتار طالب علم کی شناخت ورون بچیگاری (20) کے طور پر کی گئی ہے، جو ایریزونا یونیورسٹی میں بزنس اینالیٹکس کا طالب علم ہے۔
پولیس نے کہا کہ اس پر 6 اگست کو ٹکسن کے ایک اپارٹمنٹ میں جولیسا روبی سالازار (19) کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ ٹکسن پولیس ڈیپارٹمنٹ کے مطابق، بچیگاری ٹکسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے، جہاں سے وہ جرمنی جانے والی پرواز میں سوار ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے جرمنی سے بھارت جانے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہی اسے گرفتار کر لیا گیا۔
بچیگاری کو جرمنی پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا
تفتیش کاروں نے قتل اور اغوا کے الزام میں بچیگاری کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ ٹکسن پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے برلن پولیس کے ساتھ مل کر بچیگاری کو جرمنی پہنچنے پر حراست میں لے لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔
تفتیش کے دوران حکام نے لاش برآمد کر لی
تفتیش کاروں کا الزام ہے کہ بچیگاری نے قتل کے بعد سالازار کا موبائل فون اور کریڈٹ کارڈ لے لیا اور جرم چھپانے کی کوشش میں خود متاثرہ لڑکی بن کر اس کی ماں کو کئی پیغامات (میسجز) بھیجے۔ ان پیغامات سے سالازار کے خاندان کو تشویش ہوئی، جس کے بعد انہوں نے اس کی خیریت جاننے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس کی جانب سے کی گئی تفتیش کے دوران حکام نے اس کی لاش برآمد کر لی۔
مسائل کے بعد سالازار وہاں سے چلی گئی تھی
وارنٹ کے مطابق، بچیگاری پہلے یونیورسٹی آف ایریزونا پولیس ڈیپارٹمنٹ کی تفتیش والے مار پیٹ کے ایک معاملے میں ملوث تھا۔ تفتیش کاروں سے بات کرنے والے گواہوں نے بتایا کہ 2025 کے آخر میں بچیگاری کے ساتھ مسائل کے بعد سالازار وہاں سے چلی گئی تھی اور گھریلو تشدد کے مبینہ واقعے کی وجہ سے اس نے رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
بچیگاری کو ایریزونا حوالگی کا انتظار
وارنٹ میں کئی گواہوں کے الزامات بھی شامل ہیں، جن میں اس کے پہلے کے پرتشدد رویے کا ذکر ہے۔ ایک گواہ نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ بچیگاری نے ہیلووین پارٹی میں اس کا جنسی استحصال کیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اس الزام کی رپورٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں دی تھی۔ فوکس نیوز کی جانب سے دیکھے گئے وفاقی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مبینہ قتل کے وقت بچیگاری کا امیگریشن اسٹیٹس قانونی تھا، چاہے اسے یونیورسٹی آف ایریزونا سے نکال دیا گیا تھا۔ بچیگاری کو ایریزونا حوالگی کا انتظار ہے، جہاں وارنٹ کی بنیاد پر اسے پیما کاؤنٹی ایڈلٹ ڈیٹینشن کمپلیکس میں رکھا جائے گا۔