بحر اسود میں تجارتی جہاز پر حملے میں بھارتی ملاح ہلاک، وزارت خارجہ کی مذمت
وزارت خارجہ کے مطابق 18 جولائی کو بحر اسود سے گزرتے وقت، مبینہ طور پر روسی علاقائی حدود میں تجارتی جہاز پر حملہ کیا گیا۔
Published : July 25, 2026 at 7:37 AM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے جمعہ کو بتایا کہ 18 جولائی کو بحر اسود میں روسی علاقائی حدود سے گزرنے والے ایک تجارتی جہاز پر حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہو گیا۔ یہ تازہ واقعہ اس وقت سامنے آیا ہے جب کچھ دن پہلے ہی وزارت خارجہ نے بتایا تھا کہ 19 جولائی کو یوکرین کے ساحل کے قریب ایک تجارتی جہاز پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے 10 افراد میں چار بھارتی شہری بھی شامل تھے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ "ہمارے علم میں آیا ہے کہ 18 جولائی کو تجارتی جہاز 'ایم وی اومورفی' پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ بحر اسود میں مبینہ طور پر روسی علاقائی حدود سے گزر رہا تھا۔ واقعے کے وقت جہاز پر عملے کے 10 ارکان سوار تھے، جن میں تین بھارتی شہری بھی شامل تھے۔"
Our statement on attack on Commercial Vessel MV OMORFI ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 24, 2026
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بیان میں کہا گیا ہے کہ "دستیاب جانکاری کے مطابق، اس حملے میں ایک بھارتی شہری کی المناک موت واقع ہوئی۔ ہم متوفی کے غمزدہ خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاز پر موجود دیگر دو بھارتی شہری محفوظ بتائے جا رہے ہیں۔" وزارت خارجہ نے کہا کہ روس میں بھارتی مشن نے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا ہے اور متاثرہ خاندان کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ "بھارت تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانے اور بے قصور سویلین عملے کے ارکان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے ایسے حملوں کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے۔ یہ انتہائی تشویش کا معاملہ ہے کہ جہاز رانی کی آزادی اور بین الاقوامی تجارت کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔"
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ "بھارت تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بحری جہاز رانی کی حفاظت و سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا تعطل بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کریں۔" یاد رہے کہ 19 جولائی کو 'ایم وی گولڈن لیو' جہاز پر حملے میں چار بھارتیوں کی ہلاکت کے بعد، نئی دہلی نے منگل کو روسی سفیر کو طلب کیا تھا۔
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