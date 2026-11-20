بھارتی نژاد بزرگ خاتون کی ملک بدری کے بعد امریکی کانگریس میں تارکینِ وطن کے تحفظ کے لیے نیا بل پیش
لطیفہ سائمن نے کہاکہ بل ملک بدری احکامات سے آگے بڑھنے اور امریکہ میں اپنا مستقبل تعمیر کرنے کا ایک منصفانہ موقع فراہم کرے گا۔
Published : November 20, 2026 at 1:00 PM IST
واشنگٹن: امریکہ میں تین دہائیوں تک قیام کرنے والی ایک بھارتی نژاد سکھ بزرگ خاتون کی بھارت ملک بدری کے واقعے نے کیلیفورنیا کے چار اراکینِ کانگریس کو متحرک کر دیا ہے، جنہوں نے طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم تارکینِ وطن کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امریکی کانگریس میں ایک نیا قانون متعارف کرایا ہے۔ کانگریس مین جان گارامینڈی کی جانب سے پیش کیے گئے 'پروٹیکٹ آور نیبرز ایکٹ' کا محرک گزشتہ برس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے ہاتھوں سان فرانسسکو بے ایریا کی رہائشی ہرجیت کور کی ملک بدری بنی ہے۔ اس مسودہ قانون کو ایوانِ نمائندگان کے اراکین لطیفہ سائمن، زو لوفگرین اور جوان ورگاس کی بھرپور حمایت بھی حاصل ہے۔
رکنِ کانگریس لطیفہ سائمن نے بل کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "پروٹیکٹ آور نیبرز ایکٹ ہرجیت کور جیسے افراد کو، جنہوں نے میرے انتخابی حلقے میں دہائیوں تک محنت مزدوری کی، ملک بدری کے حتمی احکامات سے آگے بڑھنے اور امریکہ میں اپنا مستقبل تعمیر کرنے کا ایک منصفانہ موقع فراہم کرے گا، جہاں انہوں نے اپنے گھر بسائے اور خاندان پروان چڑھائے ہیں۔" کانگریس مین جان گارامینڈی نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً ایک سال قبل امیگریشن حکام نے 73 سالہ بزرگ خاتون ہرجیت کور کو انتہائی بے رحمی سے حراست میں لے کر ملک بدر کر دیا، حالانکہ ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں تھا اور وہ 13 سال سے زائد عرصے تک ہر چھ ماہ بعد باقاعدگی سے امیگریشن حکام کے سامنے پیش ہوتی رہی تھیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہرجیت کور کی غیر منصفانہ حراست اور ملک بدری ملک بھر کے ان ہزاروں افراد کی محض ایک مثال ہے جن کی زندگیاں اور خاندان صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امیگریشن ادارے کی کارروائیوں سے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ امریکن امیگریشن کونسل کے اعداد و شمار کے مطابق، امریکہ میں اس وقت ملک بدری کے احکامات کے حامل تقریباً 11 لاکھ 90 ہزار (1.19 ملین) افراد مقیم ہیں، جن میں سے بیشتر نے یہاں اپنی زندگیاں بنانے، خاندانوں کی پرورش کرنے اور روزگار کمانے میں برسوں گزارے ہیں۔
صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور آئی سی ای نے حتمی ملک بدری کے احکامات رکھنے والے افراد کے خلاف جارحانہ کارروائیاں تیز کر دی ہیں، چاہے ان کے مقدمات کتنے ہی عرصے سے التوا کا شکار کیوں نہ رہے ہوں۔ اس سخت پالیسی کے باعث وہ طویل مدتی رہائشی بھی دوبارہ حراست اور ملک بدری کے خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں جو باقاعدگی سے حاضری کے قوانین کی پابندی کرتے رہے ہیں۔
اس بل کے تحت ملک بدری کے حتمی احکامات جاری ہونے کے 10 سال بعد ازخود منسوخ (ختم) ہو جائیں گے۔ کوئی بھی امیگریشن جج ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکریٹری کی درخواست پر کسی زائد المیعاد حکم کی تجدید صرف اسی صورت میں کر سکے گا جب تاخیر کی ٹھوس وجوہات کے واضح اور قائل کن شواہد پیش کیے جائیں، جن کا تعلق انتظامی یا فنڈنگ کے مسائل سے نہ ہو، اور ایسے نئے شواہد بھی سامنے لائے جائیں جو یہ ثابت کریں کہ اس حکم کی تجدید مفادِ عامہ میں ہے۔ جن افراد کے ملک بدری کے احکامات کی مدت ختم ہو چکی ہو اور ان کی تجدید نہ ہوئی ہو، وہ امریکہ میں کم از کم 10 سالہ مسلسل قیام کی بنیاد پر کسی بھی ایسے قانونی درجہ کے لیے درخواست دے سکیں گے جس کے وہ اہل ہوں، بشرطیکہ انہیں کسی ایسے جرم میں سزا نہ ہوئی ہو جس کی سزا ایک سال سے زیادہ قید ہو۔
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وہیں جب تک قانونی حیثیت کے حصول کی یہ درخواست زیرِ التوا رہے گی، ملک بدری کے حکم کی تجدید پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ بل کی ایک الگ شق کے تحت امریکہ میں جسمانی طور پر موجود ایسے مخصوص افراد کو صوابدیدی بنیادوں پر مستقل رہائش دینے کی اجازت بھی ہوگی جن کے خلاف طویل عرصے سے ملک بدری کے احکامات موجود ہیں اور وہ امیگریشن کے طے شدہ اصولوں پر پورا اترتے ہوں۔