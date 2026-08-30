سات سالہ بھارتی نژاد بچے کا غیر معمولی کارنامہ، برطانیہ کے ریاضی امتحان میں امتیازی گریڈ کے ساتھ پاس
سات سالہ بھارتی نژاد جیویان نے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی حیرت انگیز طور پر واضح تصور بیان کیا ہے۔
Published : August 30, 2026 at 8:41 PM IST
لندن : برطانیہ میں ایک سات سالہ بھارتی نژاد بچے نے ایسا غیر معمولی تعلیمی کارنامہ انجام دیا ہے جس نے اساتذہ اور والدین کو حیران کردیا۔ جیویان ریڈی دھرو نے وہ ریاضی کا امتحان کامیابی سے پاس کرلیا جو عموماً برطانیہ میں 16 سال کی عمر کے طلبا دیتے ہیں۔ انہوں نے پرسن ایڈکسل جی سی ایس ای ہائر میتھامیٹکس (Pearson Edexcel GCSE Higher Mathematics) کے تین پرچوں میں مجموعی طور پر 240 میں سے 196 نمبر حاصل کرکے گریڈ 8 حاصل کیا، جو A گریڈ کے مساوی سمجھا جاتا ہے۔
جیویان نے یہ امتحان رواں سال مئی میں صرف سات سال کی عمر میں دیا تھا، جبکہ برطانیہ کے بیشتر طلبا جی سی ایس ای امتحانات تقریباً 16 سال کی عمر میں دیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جی سی ایس ای طلبا کے ساتھ ان کا نتیجہ بھی جاری کیا گیا۔ اپنے شاندار نتیجے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جیویان نے کہا کہ نتیجہ دیکھ کر وہ بہت پرجوش ہوئے اور ان کے والدین نے انہیں گلے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔
تاہم انہوں نے بتایا کہ وہ گریڈ 9 حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ابتدا میں انہیں کچھ مایوسی ہوئی، لیکن بعد میں گریڈ 8 حاصل کرنے پر وہ بہت خوش ہوئے۔ جیویان کے مطابق انہیں ریاضی اس لیے پسند ہے کہ انہیں مشکل سوالات حل کرنے اور ایک ہی مسئلے کو مختلف طریقوں سے حل کرنے میں دلچسپی ہے۔
سات سالہ جیویان نے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی حیرت انگیز طور پر واضح تصور بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ اے لیول میتھس اور فردر میتھس پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑے ہوکر موجد بننے اور ایسے روبوٹس اور ٹیکنالوجی تیار کرنے کے خواہش مند ہیں جو لوگوں کے کام آسکیں۔ جیویان کا کہنا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جنہیں ہر شخص استعمال کرسکے۔
جیویان کے والد دھرو کمار ریڈی کٹا اور والدہ ایشوریہ دیوی دھرو کا تعلق آندھرا پردیش سے ہے۔ یہ خاندان گزشتہ تقریباً پانچ برس سے مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ رِسلِپ میں مقیم ہے۔ والدین کے مطابق انہیں بہت کم عمری میں ہی اندازہ ہوگیا تھا کہ جیویان اعداد اور ریاضی کے تصورات غیر معمولی تیزی سے سمجھتا ہے۔
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دھرو کمار ریڈی نے بتایا کہ نرسری جانے سے پہلے ہی وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ جیویان نمبرز اور ریاضی کے بنیادی تصورات بہت تیزی سے سیکھ رہا ہے۔ کسی تصور کو ایک مرتبہ سمجھانے کے بعد وہ نہ صرف اسے سمجھ لیتا بلکہ اس کے پیچھے موجود پیٹرن کو بھی پہچان لیتا اور ایسے سوالات پوچھتا جو اسے سکھائی گئی بات سے بھی آگے ہوتے تھے۔