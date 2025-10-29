کینیڈا میں بھارتی نژاد تاجر کا قتل، لارنس بشنوئی گینگ نے ذمہ داری قبول کر لی
آکسفورڈ، کینیڈا میں ہندوستانی نژاد تاجر کوقتل کر دیا گیا،مقتول کی لاش اس وقت ملی جب وہ جان لیوا زخموں سے لاچارزمین پر پڑا تھا
Published : October 29, 2025 at 4:05 PM IST
برٹش کولمبیا: کینیڈا کے شہر ایونڈیل میں ایک سنسنی خیز قتل کا واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک بھارتی نژاد تاجر شامل ہے۔ تاجر اصل میں پنجاب کے کھنہ کے گاؤں راج گڑھ کا رہنے والا تھا۔ لارنس بشنوئی گینگ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی۔
68 سالہ بھارتی نژاد تاجر درشن سنگھ سہاسی کو پیر کی صبح (مقامی وقت) کینیڈا کے شہر آسٹ فورڈ میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ گشتی اہلکاروں کو مقتول کی لاش اس وقت ملی جب وہ جان لیوا زخموں سے لاچار زمین پر پڑا تھا۔ زخمی کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اطلاعات کے مطابق تحقیقات اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔
درشن سنگھ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اسے لائف سپورٹ پر رکھا گیا تھا۔ اس وقت کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ تفتیش ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس واقعے کے ارد گرد مکمل حالات کا تعین کرنے کی کوششوں میں مدد کے لیے اضافی وسائل تعینات کیے گئے ہیں۔
پولیس نے مزید کہا کہ درشن سنگھ کو گولی مارنے کا تعلق بھتہ خوری سے متعلق تشدد کے واقعات سے نہیں لگتا جو جنوبی ایشیائی کاروباری برادری کے ارکان کو نشانہ بناتے ہیں۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ مشتبہ حملہ آور اکیلا تھا جب اس نے باہر نکل کر سہاسی کو گولی مارا۔ رپورٹ کے مطابق تفتیش کاروں نے سلور ٹویوٹا کرولا کار کی تصویر بھی جاری کی ہے جو مبینہ طور پر فائرنگ میں ملوث ہے۔
ادھر لارنس بشنوئی گینگ سے وابستہ کینیڈا میں مقیم گینگسٹر گولڈی ڈھلون نے بدھ کو درشن سنگھ سہاسی کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ ایک فیس بک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے گولڈی ڈھلون نے کہا کہ متاثرہ شخص منشیات کے ایک بڑے کاروبار میں ملوث تھا اور اس نے مبینہ طور پر گینگ کے پیسوں کے مطالبات کو نظر انداز کر دیا تھا۔
ہندوستان اور کینیڈا کی پولیس ایجنسیاں اس پوسٹ کی صداقت کی تصدیق کر رہی ہیں اور بیرون ملک کام کرنے والے بشنوئی نیٹ ورک سے اس کے ممکنہ روابط کی چھان بین کر رہی ہیں۔ پنجابی صحافی گرپریت سنگھ سہوتا نے درشن سنگھ سہاسی کو ایک شریف آدمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایبٹس فورڈ سے تعلق رکھنے والے تاجر تھے۔ رپورٹ کے مطابق سہوتا نے کہا، "وہ بہت ہی شریف آدمی تھے، وہ کروڑ پتی تھے، لیکن انہوں نے کبھی دکھاوا نہیں کیا اور وہ کمیونٹی کے لیے بہت مددگار تھے۔