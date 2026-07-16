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امریکہ میں ہندوستانی شہری پر حملہ، مسلم ہونے کی بنیاد پر چھرا گھونپ دیا گیا

امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔

امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ
امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ (File/AP)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 10:38 AM IST

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واشنگٹن: امریکی ریاست یوٹاہ میں سالٹ لیک سٹی کے قریب ایک شاپنگ مال کے اندر ایک ہندوستانی شخص کے مذہب کو بنیاد بنا کر مبینہ طور پر 15 بار چاقو گھونپا گیا۔

فاکس 13 نیوز کی رپورٹ کے مطابق، ویسٹ ویلی سٹی، یوٹاہ میں واقع ویلی سٹی مال میں ایک کارکن سید سہیل الدین پر پیر کی سہ پہر پیٹر مائیکل لارسن نے مبینہ طور پر چاقو سے حملہ کیا۔ حملے سے قبل ملزم نے متاثرہ شخص سے اس کا مذہب پوچھا۔

لارسن نامی ملزم کو قتل کی کوشش اور ممنوعہ خطرناک ہتھیار رکھنے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اے بی سی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ، عدالتی ریکارڈ کے مطابق، ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملازم کو اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے نشانہ بنایا۔

سہیل الدین کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی سرجری کی گئی۔ لارسن کو بھی زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ لارسن کو حملہ روکنے کے لیے اس کے سر میں گھونسہ مارا گیا تھا۔

سان فرانسسکو میں ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل نے یوٹاہ میں ایک ہندوستانی شہری پر چھرا گھونپنے کے المناک واقعہ پر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے۔

قونصلیٹ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "قونصلیٹ دوستوں اور خاندان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور ہر ممکن قونصلر مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم مقامی حکام کے ساتھ منسلک ہیں اور معاملے کی قریبی نگرانی کرتے رہیں گے۔"

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