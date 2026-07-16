امریکہ میں ہندوستانی شہری پر حملہ، مسلم ہونے کی بنیاد پر چھرا گھونپ دیا گیا
امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔
By PTI
Published : July 16, 2026 at 10:38 AM IST
واشنگٹن: امریکی ریاست یوٹاہ میں سالٹ لیک سٹی کے قریب ایک شاپنگ مال کے اندر ایک ہندوستانی شخص کے مذہب کو بنیاد بنا کر مبینہ طور پر 15 بار چاقو گھونپا گیا۔
فاکس 13 نیوز کی رپورٹ کے مطابق، ویسٹ ویلی سٹی، یوٹاہ میں واقع ویلی سٹی مال میں ایک کارکن سید سہیل الدین پر پیر کی سہ پہر پیٹر مائیکل لارسن نے مبینہ طور پر چاقو سے حملہ کیا۔ حملے سے قبل ملزم نے متاثرہ شخص سے اس کا مذہب پوچھا۔
A Muslim employee at Valley Fair Mall in West Valley City, Utah, was stabbed more than 15 times in what police say was an attack motivated by his religion. Investigators allege the suspect admitted targeting the victim because he was Muslim and was also planning more attacks.1/2 pic.twitter.com/IVwHcWj15v— About Islam (@AbtIslamNet) July 15, 2026
لارسن نامی ملزم کو قتل کی کوشش اور ممنوعہ خطرناک ہتھیار رکھنے کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اے بی سی نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ، عدالتی ریکارڈ کے مطابق، ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ملازم کو اس کے مذہبی عقائد کی وجہ سے نشانہ بنایا۔
سہیل الدین کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی سرجری کی گئی۔ لارسن کو بھی زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ لارسن کو حملہ روکنے کے لیے اس کے سر میں گھونسہ مارا گیا تھا۔
The Consulate General of India in San Francisco is deeply saddened by the tragic stabbing incident involving an Indian national in Utah. The Consulate is in close contact with the friends and family and stands ready to provide all possible consular assistance. We remain engaged…— India in San Francisco (@CGISFO) July 15, 2026
سان فرانسسکو میں ہندوستان کے قونصلیٹ جنرل نے یوٹاہ میں ایک ہندوستانی شہری پر چھرا گھونپنے کے المناک واقعہ پر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے۔
قونصلیٹ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ، "قونصلیٹ دوستوں اور خاندان کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور ہر ممکن قونصلر مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم مقامی حکام کے ساتھ منسلک ہیں اور معاملے کی قریبی نگرانی کرتے رہیں گے۔"
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