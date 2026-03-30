کویت پاور پلانٹ پر ایران کے حملے میں بھارتی شہری ہلاک، فوجی اڈے پر 10 اہلکار زخمی
کویت نے کہا کہ ایران کے حملوں میں پاور اسٹیشنوں اور پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ کی ایک بلڈنگ کو کافی نقصان پہنچا ہے۔
Published : March 30, 2026 at 8:38 AM IST
نئی دہلی: اتوار کی شام کو ایران نے کویت میں پاور پلانٹ اور پانی کو صاف کرنے والے پلانٹ کی ایک سروس بلڈنگ کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں ایک بھارتی شہری بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کویت کی بجلی، پانی اور قابل تجدید توانائی کی وزارت نے پیر کی صبح اس بات کی جانکاری دی۔
30 مارچ 2026 بروز پیر جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں کویت نے کہا کہ کویت پر کیا گیا یہ حملے 'ایرانی جارحیت' کا حصہ ہیں۔ ان حملوں کی وجہ سے پلانٹس کو کافی نقصان پہنچا، جب کہ ایک کارکن کی موت واقع ہو گئی، جس کی شناخت ابھی ظاہر نہیں کی گئی۔
وزارت کی سرکاری ترجمان، انجینئر فاطمہ عباس جوہر حیات نے کہا کہ "اتوار کی شام، کویت کے خلاف ایرانی جارحیت کے ایک حصے کے طور پر بجلی پیدا کرنے اور پانی کو صاف کرنے کے پلانٹس پر ایک سروس بلڈنگ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری کی موت ہو گئی اور کافی مالی نقصان پہنچا۔"
بيان رقم (16) وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة— وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 🇰🇼 (@mew_kwt) March 29, 2026
تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/yOEuRP9vZs
انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی ٹیمیں اور تکنیکی عملہ واقعے کے فوراً بعد جائے وقوع پر پہنچا اور صورت حال کو سنبھالنے اور بجلی اور پانی کی خدمات بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنے کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کیا۔
ترجمان نے کہا کہ حکام متاثرہ مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے سکیورٹی ایجنسیوں اور دیگر متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
وزارت نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پرسکون رہیں، افواہوں سے گریز کریں اور جانکاری کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر بھروسہ کریں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ صورت حال کے مطابق اپ ڈیٹس شیئر کیے جائیں گے۔
حکام نے کہا کہ کویت کے بجلی اور پانی کے نظام کی حفاظت اور استحکام کو برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزارت نے کہا کہ کشیدگی کے درمیان، تکنیکی ٹیمیں چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں تاکہ ضروری خدمات کو جاری رکھا جا سکے اور مزید کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹا جا سکے۔
دریں اثنا، کویت کی وزارت دفاع نے بتایا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں متعدد فضائی خطرات کو بے اثر کیا۔ ترجمان کرنل سعود العطوان کے مطابق ملک نے 14 بیلسٹک میزائلوں اور 12 دشمن ڈرونز کا سراغ لگایا اور انہیں انٹرسپٹ کیا۔ حالانکہ کچھ میزائلوں اور ڈرونز نے کویتی مسلح افواج کے اڈے کو نشانہ بنایا، جس سے 10 اہلکار زخمی ہو گئے اور مادی نقصان پہنچا۔
ایک اور واقعے میں ایک نجی لاجسٹکس کمپنی کی سٹوریج کی سہولیات کو بھی نشانہ بنایا گیا، تاہم وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کویت پر 307 بیلسٹک میزائلوں، دو کروز میزائلوں اور 616 ڈرونز سے حملہ کیا جا چکا ہے۔
