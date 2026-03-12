عراق کے قریب خودکش کشتی کا آئل ٹینکر سیفسی وشنو پر حملہ کیا، ایک ہندوستانی ہلاک
Published : March 12, 2026 at 10:34 AM IST
نئی دہلی: امریکا ایران جنگ میں اب آئل ٹینکرز پر حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک حملہ عراق کے قریب امریکی ملکیتی آئل ٹینکر SafeSea Vishnu پر ہوا ہے۔ اس حملے میں ایک ہندوستانی کی موت ہو گئی ہے۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران نے آئل ٹینکر سیف سی وشنو پر خودکش کشتی سے حملہ کیا جس میں ایک ہندوستانی ہلاک ہوگیا۔ خلیج فارس میں امریکہ ایران جنگ نے بھارت سمیت پوری دنیا کو تیل اور گیس کی فراہمی میں مشکلات پیدا کر دی ہیں۔
امریکہ ایران تنازعے کو 12 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب خلیج فارس میں آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایرانی خودکش کشتی نے عراق کے قریب پانیوں میں امریکی ملکیت والی SafeSea Vishnu پر ایسا ہی حملہ کیا، جس میں ایک ہندوستانی ہلاک ہوگیا۔ ایران نے پہلے ہی امریکی اور یوروپی آئل ٹینکرز پر آبنائے ہرمز کی آمدورفت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
تین جہازوں کا پیچھا کیا گیا
سی این این کے حوالے سے نیویارک پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق سپیڈ بوٹس نے تین جہازوں کا پیچھا کیا اور ان پر حملہ کیا۔ ان میں سے ایک امریکی ملکیت والا سیف وشنو تھا۔ پی ٹی آئی کے مطابق، امریکی ملکیت والے اور مارشل آئی لینڈز کے جھنڈے والے آئل ٹینکر سیسفے وشنو پر عراقی علاقائی پانیوں میں خور الزبیر بندرگاہ کے قریب ایک ایرانی 'خودکش' کشتی نے حملہ کیا۔
دھماکے کے بعد بحری جہاز میں زبردست آگ بھڑک اٹھی، 27 افراد کو بچا لیا گیا
عراقی پورٹس کمپنی کے مطابق دھماکے کے بعد ان جہازوں میں زبردست آگ بھڑک اٹھی۔ اگرچہ عملے کے 27 ارکان کو بچا لیا گیا، لیکن ایک شخص، ایک ہندوستانی، مر گیا۔ بچائے گئے افراد کو عراقی شہر بصرہ لے جایا گیا ہے۔
ایران نے امریکا اور اسرائیل کو بڑا انتباہ جاری کردیا
ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے ساتھ طویل جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ اس جنگ میں اب تک کسی کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس ایران نے پورے خلیج میں قطر، بحرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں کئی اہداف پر ڈرون حملے کیے ہیں۔
بحرین شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کو کہتا ہے
ادھر بحرین میں ایندھن کے ٹینکوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ بحرین نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں۔ ایران بحرین میں ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں اس نے ایسے ہی ایک پلانٹ پر حملہ کیا۔