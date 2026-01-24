امریکہ میں گھریلو تنازع کی وجہ سے فائرنگ، بھارتی شہری سمیت چار لوگوں کی موت
امریکہ کے جارجیا میں فائرنگ کے مقام پر تین بچے موجود تھے اور انہوں نے الماری میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔
Published : January 24, 2026 at 11:56 AM IST
نیویارک: امریکہ کے اٹلانٹا میں بھارت مشن کے مطابق امریکی ریاست جارجیا میں مبینہ خاندانی تنازع کی وجہ سے ہوئی فائرنگ کا ہلاک ہونے والوں میں ایک بھارتی شہری بھی شامل ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق لارنس وِل میں جمعہ کی صبح فائرنگ کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوئے جب کہ واقعے کے وقت گھر کے اندر تین بچے بھی موجود تھے۔
اٹلانٹا میں بھارتی قونصلیٹ جنرل نے فائرنگ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور غمزدہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
قونصلیٹ جنرل نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ "ہمیں مبینہ خاندانی تنازع سے متعلق شوٹنگ کے واقعے سے بہت دکھ ہوا ہے، جس میں ایک بھارتی شہری بھی متاثرین میں شامل تھا۔ مبینہ مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور غمزدہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔"
We are deeply grieved by a tragic shooting incident linked to an alleged family dispute, in which an Indian national was among the victims. The alleged shooter has been arrested, and all possible assistance is being extended to the bereaved family.@MEAIndia @IndianEmbassyUS— India in Atlanta (@CGI_Atlanta) January 23, 2026
مقتولین اور مشتبہ حملہ آور کی شناخت
فوکس 5 فار اٹلانٹا نے اطلاع دی کہ مشتبہ حملہ آور کی شناخت اٹلانٹا کے 51 سالہ وجے کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ گیونیٹ کاؤنٹی پولیس کے مطابق، مقتولین کی شناخت وجے کمار کی بیوی میمو ڈوگرا (43)، گورو کمار (33)، ندھی چندر (37) اور ہریش چندر (38) کے طور پر ہوئی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشتبہ شخص پر سنگین حملے کی چار الزامات عائد کیے گئے ہیں، نیز بچوں کے ساتھ ظلم کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے بروک آئیوی کورٹ کے 1000 بلاک میں جمعے کو تقریباً 2:30 بجے (مقامی وقت کے مطابق) ایک کال کا جواب دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد افسران کو گھر کے اندر چار بالغ افراد کی لاشیں ملیں۔ ان سب پر گولیوں کے مہلک زخم تھے۔
پولیس حکام نے بتایا کہ فائرنگ کے وقت تین بچے بھی گھر میں موجود تھے۔ بچوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود کو ایک الماری بند کر لیا تھا۔ تفتیش کاروں نے بتایا کہ بچوں میں سے ایک نے 911 پر کال کی اور واقعے کی جانکاری فراہم کی، جس سے افسران کو منٹوں میں جائے وقوعہ پر پہنچنے کا موقع ملا۔ بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور انہیں خاندان کے ایک فرد نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
مزید پڑھیں: امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، نیشنل گارڈ کے اہلکار زخمی، حملہ آور گرفتار
مشی گن، امریکہ میں چرچ پر فائرنگ؛ حملہ آور نے عمارت کو آگ لگا دی، اب تک چار ہلاک، متعدد زخمی