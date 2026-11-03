نیپال میں دو ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، ایک بھارتی شہری ہلاک
حکام نے بتایا کہ لینڈنگ کے عمل کے دوران ہیلی کاپٹروں کے روٹر بلیڈ آپس میں ٹکرا گئے۔
Published : November 3, 2026 at 2:56 PM IST
کھٹمنڈو: پولیس کے مطابق منگل کے روز نیپال کے ضلع سولکھمبو میں اترتے وقت دو ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ایک 47 سالہ بھارتی شہری جاں بحق اور ایک اور مسافر زخمی ہو گیا۔
نیپال پولیس کے ایک بیان کے مطابق، یہ دونوں ہیلی کاپٹر منگل کے روز ضلع سولکھمبو کی ’کھمبو پاسانگ لہمو‘ دیہی میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 4 میں واقع فیریچے کے مقام پر اترتے ہوئے آپس میں ٹکرا گئے۔
ضلعی پولیس آفس، سولکھمبو کے مطابق، یہ ہیلی کاپٹر—جو ’فش ٹیل ایئر اور ’ایئر ڈائنسٹی کی ملکیت ہیں صبح تقریباً 8:11 بجے (مقامی وقت کے مطابق) آپس میں ٹکرا گئے۔
پولیس انسپکٹر موسم تمنگ نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت وسنت کمار بالارامارامادو کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک بھارتی شہری تھے اور ’فش ٹیل ایئر کے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔
نیوزی لینڈ کے رہائشی 49 سالہ بھارتی نژاد شیلیش کرشنا پٹیل، جو اسی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، اس تصادم میں زخمی ہو گئے۔ تمنگ کے مطابق انہیں پرابھو ہیلی کاپٹر‘ کے ذریعے کھٹمنڈو کے میڈی سٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
اس واقعے میں نیپالی پائلٹ فش ٹیل ایئر کے ربیندر پرجاپتی اور ڈائنسٹی ایئر کے پرجوال کے سی بھی زخمی ہوئے ہیں، جنہیں مزید علاج کے لیے کھٹمنڈو لے جایا گیا ہے۔
فیریچے ماؤنٹ ایورسٹ بیس کیمپ کے راستے میں واقع ہے، جو کھٹمنڈو سے 150 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بالارامارامادو کی لاش کو لکلا کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
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تصادم کے وقت دونوں ہیلی کاپٹروں میں سوار مسافروں کی تعداد کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں۔