کویت ائیرپورٹ حملہ: ہندوستانی شہری ہلاک، کئی زخمی، بھارتی سفیر نے اسپتالوں کا دورہ کیا
بھارتی سفارت خانے کے مطابق سفیر پرمیتا ترپاٹھی نے کویت کے مردہ خانے کا دورہ کیا، جہاں ہلاک بھارتی شہری کی میت رکھی گئی ہے۔
Published : June 4, 2026 at 12:42 PM IST
نئی دہلی : ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے اثرات خلیجی ممالک تک پہنچنے لگے ہیں۔ کویت انٹرنیشنل ائیرپورٹ پر حالیہ حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے، جس کے بعد کویت میں تعینات بھارتی سفیر پرمیتا ترپاٹھی نے متاثرہ بھارتی شہریوں سے ملاقات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
بھارتی سفارت خانے کے مطابق سفیر پرمیتا ترپاٹھی نے کویت کے مرکزی مردہ خانے کا دورہ کیا، جہاں ہلاک ہونے والے بھارتی شہری کی میت رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کویتی حکام سے ملاقات کرتے ہوئے بھارتی شہریوں کی مدد اور تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا۔ سفارت خانے نے بتایا کہ ہلاک شدہ شہری کے اہل خانہ سے مسلسل رابطہ برقرار رکھا جا رہا ہے اور میت کو جلد از جلد بھارت منتقل کرنے کے لیے کویتی حکام کے ساتھ ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
بھارتی سفیر نے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج زخمی بھارتی شہریوں کی عیادت بھی کی اور انہیں ہر ممکن مدد اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی صحت کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ کویتی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل سعود عبدالعزیز العتیبی کے مطابق ایرانی حملوں کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
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کویتی وزارت داخلہ کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ناصر بوصلیب نے بتایا کہ کویت انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے ٹرمینل ون کو متعدد ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مسافروں اور ملازمین کو نقصان پہنچا۔ واضح رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کے آغاز کے بعد مختلف خلیجی ممالک میں پیش آنے والے حملوں میں اب تک کم از کم دس بھارتی شہری جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ متعدد دیگر زخمی یا لاپتہ ہیں۔