ہندوستانی شہری جلد از جلد ایران چھوڑ دیں، بھارت نے ایڈوائزری جاری کی، کیا جلد ہونے والا ہے حملہ؟
جنوری میں سرکاری اندازوں کے مطابق، 10,000 سے زیادہ ہندوستانی، بشمول طلباء، ایران میں رہ رہے تھے۔
Published : February 23, 2026 at 4:19 PM IST
نئی دہلی: ایران کی صورت حال کی روشنی میں، ہندوستان نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تجارتی پروازوں سمیت ٹرانسپورٹ کے تمام دستیاب طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے ملک چھوڑ دیں۔
تہران میں نئے احتجاج اور ایران پر امریکی فوجی حملے کے بڑھتے ہوئے خدشات کے جواب میں ایران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ہندوستانی شہریوں کے لیے ایک نئی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایران کی متعدد یونیورسٹیوں کے طلباء نے حکومت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں، جو گزشتہ ماہ مظاہرین کے خلاف وحشیانہ کریک ڈاؤن کے بعد اس طرح کا پہلا احتجاج ہے۔ جنوری میں سرکاری اندازوں کے مطابق، 10,000 سے زیادہ ہندوستانی، بشمول طلباء، ایران میں رہ رہے تھے۔
سفارت خانے نے کہا، "حکومت ہند کی طرف سے 5 جنوری کو جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق اور ایران میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر، ایران میں موجود ہندوستانی شہریوں (طلباء، زائرین، تاجروں اور سیاحوں) کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تجارتی پروازوں سمیت دستیاب نقل و حمل کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ایران چھوڑ دیں۔"
سفارت خانے نے یہ بھی اعادہ کیا کہ تمام ہندوستانی شہری اور ہندوستانی نژاد افراد مناسب احتیاط برتیں، احتجاجی مظاہروں یا ریلیوں کے علاقوں سے گریز کریں، اور ہندوستانی سفارت خانے سے رابطے میں رہیں۔
ایڈوائزری میں کہا گیا ہے، "ایران میں تمام ہندوستانی شہریوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سفری اور امیگریشن دستاویزات بشمول پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اپنے ساتھ رکھیں۔" انہوں نے مزید کہا، "ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی بھی مدد کے لیے ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کریں۔"