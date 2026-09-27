دہشت گردی کے خلاف بھارت اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا: اقوامِ متحدہ میں وزیرِ خارجہ کا پاکستان پر سخت وار
جے شنکر نے بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنانے کو 'سراسر ناقابلِ قبول' قرار دیا۔
Published : September 27, 2026 at 10:48 AM IST
نئی دہلی: پاکستان کو "دہشت گردی کا عادی مجرم" (Serial Practitioner) قرار دیتے ہوئے، وزیرِ خارجہ ایس جے شنکر نے ہفتے کے روز واشگاف الفاظ میں کہا کہ دہشت گردی کو معمول کی بات بنانے اور اس کے نتائج سے بچنے کے لیے پڑوسی ملک کی طرف سے دی جانے والی دلیلیں ہرگز تسلیم نہیں کی جائیں گی۔
انہوں نے بین الاقوامی سمندری حدود میں ملاحوں پر ہونے والے حملوں پر بھی بھارت کے تحفظات کو اجاگر کیا اور ایسے اقدامات کو "سراسر ناقابلِ قبول" قرار دیا۔
دفاع کے حق کے استعمال میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں
اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں عام بحث سے خطاب کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کے حق کو استعمال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ جے شنکر نے کہا، "دہشت گردی کے خلاف اپنے دفاع کا ہمارا حق ہر صورت استعمال کیا جائے گا،" انہوں نے مزید کہا کہ "دوستی اور خیر سگالی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتیں۔"
دہشت گردی کا ایک عادی مجرم
پاکستان کے وزیرِ اعظم شہباز شریف کا نام لیے بغیر ان پر نشانہ سادھتے ہوئے جے شنکر نے کہا، "کل، دہشت گردی کے ایک عادی مجرم نے اس اسمبلی کے سامنے حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا۔" واضح رہے کہ شہباز شریف نے جمعہ کے روز اقوامِ متحدہ میں اپنے خطاب کے دوران کشمیر کا مسئلہ اٹھایا تھا۔ شریف نے سندھ طاس معاہدے (Indus Waters Treaty) کا معاملہ بھی اٹھایا تھا، جس پر بھارت کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک کہ دہشت گردی کا عالمی گڑھ پاکستان، سرحد پار اور تمام دیگر اقسام کی دہشت گردی کے لیے اپنی حمایت کا معتبر اور ناقابلِ واپسی خاتمہ نہیں کر دیتا۔
جے شنکر نے عالمی رہنماؤں کو بتایا کہ امن کے لیے ایک مستقل خطرہ دہشت گردی کی لعنت رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "اس دہشت گردی کا سرحد پار مقاصد کے ساتھ ریاست کی سرپرستی میں ہونا، عالمی نظام کی براہِ راست توہین ہے۔"
دہشت گردی کے خلاف کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے
انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسی سرگرمیوں میں ملوث حکومتوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، "دہشت گردی کے خلاف ہمارے 'زیرو ٹالرینس' (عدم برداشت) کے رویے میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ خاص طور پر اس کے مالیاتی پہلوؤں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے اور ان کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔"
اپنے خطاب کے دوران، جے شنکر نے خلیج میں جاری دشمنیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اور یوکرین کی صورتحال کو "مساوی طور پر پریشان کن" قرار دیتے ہوئے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ "اب لامتناہی جنگوں کے بجائے تنازعات کے خاتمے کو راہ دی جانی چاہیے۔"
تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا "سراسر ناقابلِ قبول"
خلیجی تنازعہ کا ذکر کرتے ہوئے جے شنکر نے کہا کہ دنیا ایک ایسے تنازعہ کا مشاہدہ کر رہی ہے جو پہلے سے ہی نازک صورتحال کو مزید بگاڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم جاری دشمنیوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔" وزیرِ خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے تجارتی جہازوں اور ملاحوں کو نشانہ بنانا "سراسر ناقابلِ قبول" ہے۔
انہوں نے کہا، "بھارت تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں، کشیدگی کو کم کریں، عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور توانائی (توانائی کی ترسیل) اور تجارت کے بلاتعطل بہاؤ کو برقرار رکھیں۔"
عالمی رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے پہل میں شمولیت
جے شنکر نے کہا، "خلیج میں اور بحیرۂ احمر (Red Sea) سے لے کر بحیرۂ اسود (Black Sea) تک تجارتی جہاز رانی اور ملاحوں پر حملے ہوئے ہیں۔ ہندوستانی ملاحوں کی جانیں گئی ہیں اور یقیناً دیگر ممالک کے ملاحوں نے بھی اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ یہ مکمل طور پر ناقابلِ قبول ہے۔"
انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ بھارت نے لائبیریا (Liberia) اور دیگر 23 شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس طرح کے بلاجواز حملوں کے خلاف عالمی رائے عامہ کو متحرک کرنے کے لیے ایک پہل میں شمولیت اختیار کی ہے۔
"ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جہاز رانی اور ملاحوں کی حفاظت اور سلامتی پر کبھی سمجھوتہ نہ ہو۔ بین الاقوامی قانون کی سختی سے پابندی کرنا اس کوشش کا ایک لازمی حصہ ہے۔"
اناما کے جھنڈے والے تیل کے ٹینکر پر آبنائے ہرمز میں حملہ
بھارت اور لائبیریا نے جمعہ کو تجارتی جہاز رانی پر مسلسل ہونے والے حملوں کے تناظر میں ایک تاریخی سمندری اقدام، 'گروپ آف فرینڈز آن سیفٹی اینڈ سکیورٹی آف شپنگ اینڈ سیفئرز' کے قیام کا اعلان کیا تھا۔
ان کے یہ ریمارکس خلیجِ عمان میں اینٹیگوا اور باربوڈا کے جھنڈے والے کارگو جہاز 'ایم وی کیپ ڈاؤ' (MV Cape Dao) پر ہونے والے حملے کے چند دن بعد سامنے آئے ہیں، جس میں ایک ہندوستانی ملاح کی جان چلی گئی تھی۔ اس سے قبل، پاناما کے جھنڈے والے تیل کے ٹینکر 'ایل گیا' (El Gaia) پر آبنائے ہرمز (Strait of Hormuz) سے گزرتے ہوئے حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد عملے کا ایک ہندوستانی رکن لاپتہ ہو گیا تھا۔
ہندوستانی ملاحوں کی ایک بڑی تعداد ان خطوں میں کام کرنے والے یا وہاں سے گزرنے والے ہندوستانی اور غیر ملکی جھنڈے والے بحری جہازوں پر خدمات انجام دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سمندری سلامتی سے جڑے خطرات کا شکار ہو رہے ہیں۔
جے شنکر نے کہا کہ یوکرین کا تنازعہ، جو اب اپنے پانچویں سال میں داخل ہو چکا ہے، "مساوی طور پر تشویشناک ہے،" اور انہوں نے اگست میں بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیرِ اعظم نریندر مودی کے تبصروں کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ "لامتناہی جنگ کے بجائے اب جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔"
جے شنکر نے کہا کہ بھارت امن قائم کرنے کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، "جبکہ یہ کوششیں جاری ہیں، ملاحوں کی حفاظت اور غذائی اجناس (اناج) اور توانائی کی سپلائی کے مسائل کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ بھارت اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر خوراک اور توانائی کی حفاظت کے حوالے سے۔"
بھارت نے مغربی ایشیا (مشرقِ وسطیٰ) میں ہونے والے تشدد پر بھی افسوس کا اظہار کیا اور مشرقِ وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے 'دو ریاستی حل' (Two-State Solution) پر زور دیا۔
اس بات کو واضح کرتے ہوئے کہ امن کا مطلب صرف جنگ کا نہ ہونا نہیں ہے، جے شنکر نے کہا، "اگر دنیا کو مسلسل دھمکیوں اور دباؤ کا سامنا رہے گا، تو ہم واقعی ایک گہری کھائی کے دہانے پر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہمیں آگے دھکیلنے کے لیے صرف ایک اور قدم کی ضرورت ہوگی۔"
مصنوعی ذہانت (AI) کے موضوع پر انہوں نے کہا کہ یہ "گلوبل ساؤتھ (ترقی پذیر ممالک) کے ساتھ ہماری شراکت داری کے ایجنڈے کا ایک بہت اہم حصہ ہوگا۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہم AI کو انسانی بااختیاری، معاشی خوشحالی اور بڑے پیمانے پر عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک انقلابی محرک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہر ملک کو اپنے قومی مقاصد اور ترجیحات کے مطابق اپنے ماڈلز اور تعیناتی کی حکمتِ عملیوں کے ساتھ اپنا ایکو سسٹم تیار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔"
بھارت نے اسی سال فروری میں 'AI امپیکٹ سمٹ' (AI Impact Summit) کی میزبانی کی تھی، جس میں اس موضوع کے بہترین ماہرین کو یکجا کیا گیا تھا۔