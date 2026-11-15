سزائے موت سے متعلق عالمی پابندی پر اقوام متحدہ کی قرارداد کے خلاف بھارت نے ووٹ دیا
بھارت کے ساتھ ساتھ بحرین، چین، مصر، ایران، عراق، جاپان، کویت، مالدیپ، عمان، پاکستان، قطر، سعودی عرب اور امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔
Published : November 15, 2026 at 3:17 PM IST
اقوام متحدہ: ہندوستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مسودے کے خلاف ووٹ دیا ہے جس میں ممالک سے سزائے موت پر پابندی لگانے کی اپیل کی گئی ہے۔ 193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے جمعے کو ایک قرارداد منظور کی جس میں میکسیکو کو سزائے موت کے استعمال پر پابندی کے لیے ریکارڈ ووٹنگ سے متعارف کرایا گیا۔ 133 ممالک نے حق میں، 33 نے مخالفت میں اور 16 نے ووٹ نہیں دیا۔
بھارت، بحرین، چین، مصر، ایران، عراق، جاپان، کویت، مالدیپ، عمان، پاکستان، قطر، سعودی عرب اور امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ قرارداد میں سزائے موت کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور تمام ممالک کے اپنے قانونی نظام قائم کرنے کے حق کی توثیق کی گئی جس میں بین الاقوامی قانون کے مطابق مناسب قانونی سزا کا تعین بھی شامل ہے۔
India backs UN resolution on extrajudicial executions, terms it unlawful but disassociates from the paragraph citing a Special Rapporteur’s report that equates the death penalty with torture. Explanation of Vote by Indian Diplomat Bhavika Mangalanandan at UN: https://t.co/nDfd1BBevt— Sidhant Sibal (@sidhant) November 14, 2026
قرارداد میں تمام ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بتدریج سزائے موت کے استعمال کو محدود کریں، اور اسے 18 سال سے کم عمر افراد کے ذریعے کیے گئے جرائم کے لیے نافذ نہ کریں، یا جہاں یہ واضح طور پر معلوم نہ ہو کہ جرم کے وقت اس شخص کی عمر 18 سال سے زیادہ تھی یا نہیں۔
اس میں حاملہ خواتین، ذہنی یا فکری معذوری والے افراد اور بزرگوں کے خلاف سزائے موت کے استعمال کو محدود کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایسے جرائم کی تعداد کو کم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے جن کے لیے سزائے موت دی جا سکتی ہے، بشمول سزائے موت کے لازمی نفاذ کو ہٹانا۔