بھارت کی جانب سے افغانستان کی خودمختاری، یکجہتی اور علاقائی سالمیت کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ
اجلاس میں بھارت کی نمائندگی روس میں بھارتی سفیر ونے کمار اور وزارتِ خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری ڈاکٹر ایم سریش کمار نے کی۔
Published : October 6, 2026 at 8:05 PM IST
نئی دہلی / ماسکو: بھارت نے افغانستان کی خودمختاری، اتحاد اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ موقف روس کے دارالحکومت ماسکو میں منعقدہ افغانستان سے متعلق آٹھویں 'ماسکو فارمیٹ مشاورتی اجلاس' کے دوران سامنے آیا۔
اجلاس میں بھارت کی نمائندگی روس میں بھارتی سفیر ونے کمار اور وزارتِ خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری (پی اے آئی) ڈاکٹر ایم سریش کمار نے کی۔ ماسکو میں بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری بیان میں کہا کہ افغانستان کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات کے تناظر میں بھارت افغان عوام کی بہبود کے لیے پرعزم ہے اور ملک کی خودمختاری، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے۔
اس مشاورتی فورم میں روس، بھارت، ایران، چین، پاکستان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان کے نمائندوں نے شرکت کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت وزیرِ خارجہ امیر خان متقی نے کی۔ بیلاروس اور مصر کو بطور مہمان مدعو کیا گیا تھا۔ روسی وزارتِ خارجہ کے مطابق، شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ برابری اور باہمی مفاد کی بنیاد پر کابل کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے اور افغانستان کو عالمی معیشت سے جوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں۔ فورم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغان عوام کو باقاعدہ اور غیر سیاسی بنیادوں پر انسانی امداد فراہم کرے۔
روسی وزیرِ خارجہ سرگئی لاوروف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگست 2026 میں افغانستان کو مغربی قبضے سے آزاد ہوئے پانچ برس مکمل ہو چکے ہیں، جہاں افغان عوام کے جذبے کے سامنے امریکا اور نیٹو کی فوجی طاقت ناکام ہو گئی۔ انہوں نے افغان حکومت کی جانب سے داعش اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیوں اور انسدادِ منشیات کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ کابل کی انسدادِ دہشت گردی کی صلاحیتوں کو تقویت دینا خطے کے مشترکہ مفاد میں ہے۔
لاوروف نے مغربی پابندیوں اور افغان اثاثوں کے انجماد پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شدید معاشی دباؤ کے باوجود افغان معیشت آگے بڑھ رہی ہے، جس میں ٹیکس اصلاحات، بدعنوانی کے خلاف قوانین اور تاپی (TAPI) گیس پائپ لائن جیسے علاقائی منصوبوں سے وابستگی شامل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ روس افغانستان کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھے گا اور جلد ہی نئی کھیپ روانہ کی جائے گی۔
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روسی وزیرِ خارجہ نے کسی بھی بہانے کے تحت افغانستان یا اس کے ہمسایہ ممالک میں نیٹو کے فوجی ڈھانچے کی تعیناتی کو مکمل طور پر ناقابلِ قبول قرار دیا اور خبردار کیا کہ ایسی موجودگی ماضی کی طرح عدم استحکام کا باعث بنے گی۔ ماسکو فارمیٹ 2017 میں افغانستان میں قومی مفاہمت اور پائیدار امن کے قیام کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر سرگئی لاوروف نے افغان وزیرِ خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ دوطرفہ ملاقات بھی کی جس میں علاقائی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کی گئی۔