ٹرمپ نے بھارت اور چین سمیت سولہ ممالک کے خلاف تجارتی تحقیقات کا کیا آغاز، مزید ٹیرف کی تیاری
ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت اور چین سمیت 16 ممالک کے خلاف بڑی ٹیرف کارروائی شروع کر دی ہے۔
Published : March 12, 2026 at 9:32 AM IST
واشنگٹن: ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت، چین اور بنگلہ دیش سمیت 16 بڑے تجارتی شراکت داروں کے مبینہ غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کی نئی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس اقدام کا مقصد گزشتہ ماہ امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹیرف کے دباؤ کو بحال کرنا ہے جس میں ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔
یہ تفتیش 1974 کے تجارتی ایکٹ کے سیکشن 301 کے تحت کی جا رہی ہے۔ یہ قانون امریکی تجارتی نمائندے کو غیر منصفانہ تجارتی طریقوں میں ملوث پائے جانے والے ممالک کے خلاف محصولات یا دیگر تعزیری کارروائی کرنے کا اختیار دیتا ہے۔
امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر نے کہا کہ تحقیقات کے نتیجے میں اس موسم گرما تک چین، یورپی یونین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور میکسیکو پر نئے محصولات عائد کیے جا سکتے ہیں۔ "اضافی صلاحیت" کی تحقیقات کا دائرہ کئی دوسرے شراکت داروں تک بھی پھیلا ہوا ہے، جن میں تائیوان، ویتنام، تھائی لینڈ، ملائیشیا، کمبوڈیا، سنگاپور، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، سوئٹزرلینڈ اور ناروے شامل ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کینیڈا، جو کہ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، کو اس فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔
گریر نے ایک کانفرنس کال کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا کہ تحقیقات ان معیشتوں پر مرکوز ہوں گی کہ ہمارے پاس مختلف مینوفیکچرنگ سیکٹرز میں ساختی اضافی صلاحیت اور پیداوار کی نمائش کے شواہد موجود ہیں، جیسے کہ بڑے مستقل تجارتی سرپلسز یا کم استعمال شدہ یا غیر استعمال شدہ صلاحیت کے ذریعے۔
صلاحیت کی تحقیقات کے علاوہ، گریر نے اعلان کیا کہ وہ جمعرات کو دفعہ 301 کے تحت ایک الگ تحقیقات شروع کریں گے۔ اس دوسری تحقیقات کا مقصد جبری مشقت سے تیار کی جانے والی مصنوعات کی امریکی درآمدات پر پابندی لگانا ہے اور توقع ہے کہ 60 سے زائد ممالک کا احاطہ کیا جائے گا۔
جبکہ امریکہ اس سے قبل چین کے سنکیانگ کے علاقے سے سولر پینلز اور دیگر مصنوعات کو اویغور جبری مزدوروں کے تحفظ کے ایکٹ کے تحت نشانہ بنا چکا ہے، یہ نئی تحقیقات اس طرح کی پابندیوں کو دوسرے ممالک تک بڑھا سکتی ہے۔ گریر نے تقریباً ایک صدی پرانے تجارتی قانون کے معیارات کا حوالہ دیتے ہوئے بین الاقوامی شراکت داروں سے جبری مشقت کے سامان کے خلاف اسی طرح کی پابندیاں اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔
واشنگٹن مسلسل الزام لگاتا رہا ہے کہ چینی حکام نے مغربی علاقے میں نسلی ایغوروں اور دیگر مسلم گروپوں کے لیے مزدور کیمپ قائم کیے ہیں۔ تاہم، بیجنگ نے بدسلوکی کے کسی بھی دعوے کی تردید کی ہے۔
گریر کا کہنا ہے کہ ان کا محکمہ سیکشن 301 کی تحقیقات مکمل کرنا چاہتا ہے، جس میں کوئی بھی مجوزہ اقدامات شامل ہیں، اس سے پہلے کہ ٹرمپ کی طرف سے فروری کے آخر میں لگائے گئے عارضی ٹیرف اس جولائی میں ختم ہو جائیں۔ سپریم کورٹ کے 20 فروری کے عالمی ٹیرف کو ختم کرنے کے فیصلے کے بعد، ٹرمپ نے 1974 کے تجارتی ایکٹ کے سیکشن 122 کو 150 دنوں کے لیے 10% ٹیرف لگانے کا مطالبہ کیا۔
15 اپریل تک عوامی تاثرات کا خیرمقدم کرتے ہوئے، صلاحیت کی جانچ کی ٹائم لائن کو تیز کیا جائے گا، اور تقریباً 5 مئی کو ایک عوامی سماعت طے کی جائے گی۔ یہ کارروائی ٹرمپ انتظامیہ کو ایک "قابل اعتماد ٹیرف خطرے" کو دوبارہ بنانے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے تاکہ تجارتی شراکت دار مذاکرات کی میز پر رہیں۔
یہ حکمت عملی ان تجارتی معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتی ہے جو اصل میں بین الاقوامی ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کے تحت پہلے عائد کیے گئے اعلیٰ محصولات کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ گریر نے کہا کہ یہ اقدامات طویل عرصے سے زیر التواء تھے اور ان سے بین الاقوامی شراکت داروں کو صدمہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنے موجودہ معاہدوں کا احترام کریں، حالانکہ انہوں نے اس بات کی ضمانت نہیں دی کہ ایسا کرنے سے وہ تمام نئے سیکشن 301 ٹیرف سے محفوظ رہیں گے۔
صدر کے عزم پر زور دیتے ہوئے، گریر نے کہا کہ ٹرمپ "غیر منصفانہ تجارتی طریقوں سے نمٹنے کے لیے ایک راستہ تلاش کریں گے۔ وہ ہمارے تجارتی خسارے کو کم کرنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ وہ امریکی مینوفیکچرنگ کے تحفظ کا راستہ تلاش کریں گے۔ ہمارے پاس ایسا کرنے کے کافی طریقے ہیں۔"