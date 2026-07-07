بھارت انڈونیشیا کو براہموس میزائل فراہم کرے گا، جکارتہ نے پی ایم مودی کو اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا
پی ایم مودی کو جکارتہ میں انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز 'بنتانگ اڈی پورنا' سے نوازا گیا۔
By PTI
Published : July 7, 2026 at 1:36 PM IST
جکارتہ: وزیر اعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان منگل کو ہونے والی بات چیت میں جو سب سے اہم بات نکل کر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ، بھارت انڈونیشیائی فوج کو براہموس میزائل فراہم کرے گا، سمندری سلامتی کو بڑھائے گا، اور اہم معدنی سپلائی چینز کو مضبوط بنانے میں مدد کرے گا۔
دونوں فریقوں نے اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، خوراک کی حفاظت، ادویات اور میری ٹائم سیکورٹی سمیت متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو نمایاں طور پر تقویت دینے کے لیے تقریباً ایک درجن معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔
The outcomes from this visit are comprehensive, substantive and futuristic.— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
The India-Indonesia friendship will keep scaling new heights in the years to come. https://t.co/5o3XGTWlD8
مودی پیر کے روز جکارتہ میں اپنے تین ملکوں کے دورے کے پہلے مرحلے کے طور پر پہنچے جہاں ان کا سرخ قالین پر استقبال کیا گیا۔دورے کا مقصد 2018 کے انڈیا-انڈونیشیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے فریم ورک کے تحت تجارت اور سیکورٹی تعاون کو آگے بڑھانا ہے۔
دونوں فریقوں کے اپنے دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کے مقصد کے ساتھ، انڈونیشیا نے آپریشن سندور کے دوران ہتھیاروں کی کامیابی کے بعد ہندوستان کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے آسٹرا میزائل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Addressing the joint press meet with President Prabowo Subianto of Indonesia.@prabowo https://t.co/LrvzAuUjzi— Narendra Modi (@narendramodi) July 7, 2026
اہم معدنی سپلائی چین کو مضبوط کرنے کے لیے، ہندوستان نے انڈونیشیا میں اسٹیل، نکل اور نایاب زمین کے مستقل میگنیٹ کی تیاری میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا۔
ہندوستان اور انڈونیشیا نے مشترکہ طور پر تزویراتی طور پر واقع سبانگ بندرگاہ کو تیار کرنے پر بھی اتفاق کیا، جو آبنائے ملاکا کو نگرانی کرتا ہے اور ہندوستان کے عظیم نیکوبار بندرگاہ کے منصوبے سے 100 میل دور ہے۔
مودی نے بات چیت کے بعد اپنے میڈیا بیان میں کہا کہ، "2018 میں ہم نے جو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی تھی، آج ایک نئی اڑان بھر رہی ہے۔ ہم ترقی، سلامتی، ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت ہر شعبے میں اہم قدم اٹھا رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا، ’’مجھے یقین ہے کہ ہندوستان-انڈونیشیا شراکت داری کا ایک سنہری باب آج سے شروع ہو رہا ہے۔‘‘
आज सुबह, मुझे बहुत स्नेह के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है।— PMO India (@PMOIndia) July 7, 2026
ये सम्मान कोटि-कोटि भारतवासियों का है... इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है।
मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का…
پی ایم مودی کو جکارتہ میں انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا
وزیر اعظم نریندر مودی کو منگل کو انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز 'بنتانگ اڈی پورنا آف دی ریپبلک آف انڈونیشیا' میڈل سے نوازا گیا جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں ان کے کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے مودی کو تمغہ پیش کیا۔
وزیر اعظم کے دفتر نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ، "آج صبح، مجھے انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین اعزاز سے بھی بے حد پیار سے نوازا گیا ہے۔ یہ اعزاز کروڑوں ہندوستانیوں کا ہے۔۔۔یہ انڈونیشیا کے لوگوں کے جذبات سے تعلق رکھتا ہے، ہندوستان اور انڈونیشیا کے درمیان تاریخی اور گہرے رشتوں سے تعلق رکھتا ہے۔"
پوسٹ میں مزید کہا گیا، "میں صدر پرابوو جی، انڈونیشیا کی حکومت اور یہاں کے لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔"
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ یہ ایوارڈ ’’ہندوستان-انڈونیشیا دوستی کو خراج تحسین‘‘ ہے۔ جیسوال نے X پر پوسٹ کیا، "وزیر اعظم نریندر مودی کو صدر پرابوو نے 'بنٹانگ اڈی پورنا جمہوریہ انڈونیشیا' میڈل آف آنر سے نوازا ہے۔ یہ جمہوریہ انڈونیشیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔"
پوسٹ میں لکھا گیا، "یہ ہندوستان-انڈونیشیا دوستی کو مضبوط کرنے اور انڈونیشیا کے اتحاد، تسلسل اور خوشحالی کو آگے بڑھانے میں وزیر اعظم کی قیادت کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔"
اس میں کہا گیا، "وزیراعظم نے یہ اعزاز ہندوستان کے لوگوں اور ہندوستان اور انڈونیشیا کے درمیان دوستی کے پائیدار بندھن کو وقف کیا۔"
The conferment of ‘Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia’ Medal of Honour upon PM @narendramodi is a matter of immense pride for all Indians.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 7, 2026
A testament to PM Modi’s steadfast efforts towards deepening our Comprehensive Strategic Partnership, as well as stronger India -… pic.twitter.com/MrItbtWpk1
وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ یہ اعزاز "ہماری جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے ساتھ ساتھ مضبوط ہندوستان - آسیان تعلقات کو گہرا کرنے کے لئے پی ایم مودی کی ثابت قدم کوششوں کا ثبوت ہے۔" جے شنکر نے ایکس پر پوسٹ کیا، " پی ایم نریندر مودی کو 'جمہوریہ انڈونیشیا کی بنتانگ اڈی پورنا' میڈل آف آنر سے نوازا جانا تمام ہندوستانیوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔"
بنتانگ اڈی پورنا آف دی ریپبلک آف انڈونیشیا 1959 میں شروع کیا گیا، جمہوریہ انڈونیشیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔
یہ ایوارڈ ان افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے جمہوریہ انڈونیشیا کے اتحاد، تسلسل اور خوشحالی کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دیں ہیں۔
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