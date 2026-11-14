ہندوستان نے فلسطینی عوام کی مستقل خودمختاری سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کی حمایت کی
بھارت نے اقوام متحدہ کے 150 دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔
Published : November 14, 2026 at 3:15 PM IST
اقوام متحدہ: ہندوستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مسودے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس میں فلسطینی عوام اور مقبوضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں کی آبادی کو ان کے قدرتی وسائل پر ناقابل تنسیخ حقوق کی توثیق کی گئی ہے، اور اسرائیل سے ان وسائل کا استحصال اور نقصان روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کے روز بھاری اکثریت سے یوراگوئے کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جس میں مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور مقبوضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں کو ان کے قدرتی وسائل پر مستقل خودمختاری کے حق کی ضمانت دی گئی تھی۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے 150 دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جب کہ اسرائیل اور امریکہ سمیت سات ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ گیارہ ممالک نے شرکت نہیں کی۔
قرارداد میں فلسطینی عوام اور مقبوضہ شامی گولان کی پہاڑیوں کی آبادی کو ان کے قدرتی وسائل بشمول زمین، پانی اور توانائی کے وسائل پر ناقابل تنسیخ حقوق کی توثیق کی گئی ہے۔ اس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی سرگرمیاں بند کرے جو مشرقی یروشلم اور مقبوضہ شام کی گولان کی پہاڑیوں سمیت مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں قدرتی وسائل کا استحصال، نقصان، انحطاط یا خطرے میں ڈالیں۔
قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مقبوضہ فلسطینی سرزمین بالخصوص مشرقی یروشلم اور اس کے اطراف میں جو دیوار اور بستیاں تعمیر کی جا رہی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ وہ فلسطینی عوام کو ان کے قدرتی وسائل سے بری طرح محروم کر رہے ہیں۔ یہ بین الاقوامی عدالت انصاف (آئی سی جے) کی جولائی 2004 کی مشاورتی رائے اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں میں طے شدہ قانونی ذمہ داریوں کی مکمل تعمیل کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔
قرارداد میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ اسرائیل پانی کی پائپ لائنوں، سیوریج نیٹ ورکس اور بجلی کے نیٹ ورک جیسے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا بند کرے۔اس کے علاوہ فلسطینیوں کے مکانات اور شہری انفراسٹرکچر، زرعی اراضی اور پانی کے کنوؤں کی مسماری اور ضبطی کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس میں غزہ کی پٹی سمیت متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ ساتھ ہی اس سمت میں ضروری کوششوں کے لیے تعاون کی اپیل بھی کی۔