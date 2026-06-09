اقوام متحدہ میں پاکستان پر بھارت کی شدید تنقید، ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ بیانیہ نفرت اور غلط معلومات کا حصہ قرار
پرواتھانینی ہریش نے کہاکہ پاکستان اپنے ملک کے اندر سرگرم گروہوں کو ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ قرار دے کر بھارت پر بے بنیاد الزامات عائد کررہا ہے۔
Published : June 9, 2026 at 11:46 AM IST
نیویارک : بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے استعمال کیے جانے والے ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ بیانیہ پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے ’’ریاستی سرپرستی میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور مذہبی اصطلاحات میں لپٹی ہوئی گمراہ کن مہم‘‘ قرار دیا ہے۔
افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب پرواتھانینی ہریش نے کہا کہ پاکستان اپنے ہی ملک کے اندر سرگرم گروہوں کو ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ قرار دے کر بے بنیاد طور پر بھارت پر الزامات عائد کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ دراصل پاکستان کے ’’ڈیپ اسٹیٹ‘‘ کی جانب سے نفرت پھیلانے کی ایک منظم مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد عوام کی توجہ سیاسی اور معاشی مسائل سے ہٹانا ہے۔
Today I delivered India’s statement at the UNSC meeting on the situation in Afghanistan. I made the following 🔟 points:— Parvathaneni Harish (@AmbHarishP) June 9, 2026
1️⃣ Highlighted that India’s capacity building and Humanitarian Assistance initiatives for the Afghan people can be seen in all 34 provinces and in more than… https://t.co/fFnGbEhPk3
بھارتی مندوب نے پاکستان پر افغانستان کے اندر فضائی حملوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام بھی عائد کیا اور کہا کہ شہریوں کی ہلاکتوں کو انسدادِ دہشت گردی کا نام دینا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ’’قتل، معذوری اور یتیمی کو انسدادِ دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا۔‘‘
ہریش نے افغانستان میں بھارت کی انسانی امداد، ترقیاتی منصوبوں، صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 500 سے زائد ترقیاتی منصوبے افغانستان کے 34 صوبوں میں جاری ہیں اور نئی دہلی افغان عوام کی مدد کے لیے پُرعزم ہے۔
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بھارت کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی محاذ پر لفظی جنگ تیز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے فوری ردعمل سامنے نہیں آیا۔