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اقوام متحدہ میں پاکستان پر بھارت کی شدید تنقید، ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ بیانیہ نفرت اور غلط معلومات کا حصہ قرار

پرواتھانینی ہریش نے کہاکہ پاکستان اپنے ملک کے اندر سرگرم گروہوں کو ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ قرار دے کر بھارت پر بے بنیاد الزامات عائد کررہا ہے۔

اقوام متحدہ میں پاکستان پر بھارت کی شدید تنقید، ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ بیانیہ نفرت اور غلط معلومات کا حصہ قرار
اقوام متحدہ میں پاکستان پر بھارت کی شدید تنقید، ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ بیانیہ نفرت اور غلط معلومات کا حصہ قرار (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 9, 2026 at 11:46 AM IST

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نیویارک : بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی جانب سے استعمال کیے جانے والے ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ بیانیہ پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے ’’ریاستی سرپرستی میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور مذہبی اصطلاحات میں لپٹی ہوئی گمراہ کن مہم‘‘ قرار دیا ہے۔

افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب پرواتھانینی ہریش نے کہا کہ پاکستان اپنے ہی ملک کے اندر سرگرم گروہوں کو ’’فتنۃ الہندوستان‘‘ قرار دے کر بے بنیاد طور پر بھارت پر الزامات عائد کر رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ دراصل پاکستان کے ’’ڈیپ اسٹیٹ‘‘ کی جانب سے نفرت پھیلانے کی ایک منظم مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد عوام کی توجہ سیاسی اور معاشی مسائل سے ہٹانا ہے۔

بھارتی مندوب نے پاکستان پر افغانستان کے اندر فضائی حملوں کے ذریعے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کا الزام بھی عائد کیا اور کہا کہ شہریوں کی ہلاکتوں کو انسدادِ دہشت گردی کا نام دینا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ’’قتل، معذوری اور یتیمی کو انسدادِ دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا۔‘‘

ہریش نے افغانستان میں بھارت کی انسانی امداد، ترقیاتی منصوبوں، صحت، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں تعاون کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 500 سے زائد ترقیاتی منصوبے افغانستان کے 34 صوبوں میں جاری ہیں اور نئی دہلی افغان عوام کی مدد کے لیے پُرعزم ہے۔

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بھارت کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی محاذ پر لفظی جنگ تیز ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے فوری ردعمل سامنے نہیں آیا۔

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FITNA AL HINDUSTAN
اقوام متحدہ
فتنۃ الہندوستان
INDIA SLAMS PAKISTAN

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