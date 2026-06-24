اقوامِ متحدہ میں بھارت کا پاکستان کو جواب، جموں و کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ قرار
پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنی تقریر میں جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، جس پر بھارتی مندوب نے سخت اعتراض کیا۔
Published : June 24, 2026 at 1:30 PM IST
نیویارک: اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک غیر رسمی اجلاس میں بھارت نے پاکستان کی جانب سے جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ’’مکمل طور پر داخلی معاملہ‘‘ ہے اور اس کی حیثیت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ بیان اقوامِ متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب سفیر پروتھنی ہریش نے سلامتی کونسل کے اریا فارمولا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ اجلاس کا موضوع سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد اور عالمی امن و سلامتی کے فروغ سے متعلق تھا، جبکہ اس کا اہتمام پاکستان اور چین کے مستقل مشنز نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔
اجلاس کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنی تقریر میں جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، جس پر بھارتی مندوب نے سخت اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے اجلاس میں جس کا مقصد عالمی امن و سلامتی پر گفتگو کرنا تھا، پاکستان نے سیاسی مقاصد کے لیے فورم کا استعمال کیا۔ سفیر ہریش نے کہاکہ ’’میں پاکستان کے نمائندے کے غیر ضروری اور بے بنیاد ریمارکس کو مسترد کرتا ہوں۔ جموں و کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیشہ تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔‘‘
بھارت نے ایک بار پھر اپنے دیرینہ مؤقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے تمام علاقے بھارت کا اٹوٹ اور ناقابلِ تنسیخ حصہ ہیں۔ نئی دہلی نے واضح کیا کہ وہ کشمیر کے معاملے میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی کو قبول نہیں کرتا اور اس مسئلے کو مکمل طور پر داخلی معاملہ سمجھتا ہے۔ اپنے خطاب میں بھارتی مندوب نے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر کے مختلف ابواب پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ باب ششم اور باب ہفتم کے تحت تنازعات کے حل کے طریقہ کار مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔
انہوں نے فلسطین کے مسئلے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ عالمی تنازعات کے حل کے لیے اختیار کیے گئے سفارتی فریم ورک ہمیشہ یکساں نہیں رہتے بلکہ بدلتے حالات کے مطابق ان میں تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان کے مطابق پرانے اور غیر مؤثر سفارتی طریقہ کار پر نظرثانی ناگزیر ہے۔ بھارت نے اس موقع پر سلامتی کونسل میں اصلاحات کے مطالبے کو بھی دہرایا اور کہا کہ موجودہ عالمی حقائق کے مطابق کونسل کے ڈھانچے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت کا مؤقف ہے کہ 15 رکنی سلامتی کونسل کی موجودہ ساخت دنیا کی موجودہ سیاسی اور اقتصادی حقیقتوں کی مکمل عکاسی نہیں کرتی۔
یہ بھی پڑھیں: اسرائیل کو ہتھیاروں کے لیے امریکہ پر انحصار سے خود کو آزاد کرنا ہوگا: نیتن یاہو
واضح رہے کہ بھارت طویل عرصے سے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کا خواہاں ہے اور اسے جرمنی، جاپان، برازیل سمیت متعدد یورپی اور دیگر ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔