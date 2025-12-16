بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان کو قرار دیا "دہشت گردی کا عالمی مرکز"
پاکستان عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کے خلاف زہر اگلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار ناکام ہوتا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 10:31 AM IST
نیویارک: ہندوستان نے پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں "لیڈرشپ فار پیس" پر کھلی بحث کے دوران پاکستان کو سخت جواب دیا۔ بھارت نے جموں و کشمیر میں "غیر حل شدہ تنازعات" پر اسلام آباد کے دعوؤں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے انہیں "جھوٹا" قرار دیا۔ ہندوستان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقہ، لداخ کے ساتھ، ہندوستان کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے اور اس بات پر زور دیا کہ وہ "تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔"
بحث کے دوران پاکستان کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے، اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے، سفیر ہریش پروتینی نے پاکستان کو "دہشت گردی کا عالمی مرکز" قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان اور اس کے عوام کو نقصان پہنچانے پر اپنی جنونی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) December 15, 2025
وہ رہے ہیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے: بھارت
انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو منقسم کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ "میں آج پاکستان کے نمائندے کے بیان کا حوالہ دیتا ہوں۔ ہندوستان اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہے کہ جموں و کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقے ہندوستان کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہیں۔ وہ رہے ہیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔"
پاکستان کی جنونی توجہ
سفیر نے کہا، "آج کی کھلی بحث میں جموں و کشمیر کا غیر ضروری ذکر ہندوستان اور اس کے لوگوں کو نقصان پہنچانے پر پاکستان کی جنونی توجہ کو ظاہر کرتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک موجودہ غیر مستقل رکن جو اقوام متحدہ کے تمام اجلاسوں اور فورمز پر اس طرح کے جنون کے ساتھ اس تفرقہ انگیز ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، اس سے اپنی تفویض کردہ ذمہ داریوں اور دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔"
سندھ طاس معاہدے کا بھرپور دفاع
دہشت گردی کو فروغ دینے کے پاکستان کے طویل ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے، ہندوستانی سفیر نے نئی دہلی کے سندھ طاس معاہدے کو روکنے کے فیصلے کا بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھارت نے 65 سال قبل نیک نیتی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن پاکستان نے بھارت کے خلاف تین جنگیں چھیڑ کر اور ہزاروں دہشت گرد حملے کر کے اس کی روح کو بار بار پامال کیا ہے۔
پاکستان کی دہشت گردی کے لیے مسلسل حمایت
اپریل 2025 میں پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے، جس میں مذہب کی بنیاد پر 26 بے گناہ شہری مارے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ واضح طور پر پاکستان کی دہشت گردی کے لیے مسلسل حمایت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ کو اس وقت تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک کہ پاکستان قابل اعتماد اور مضبوطی سے سرحد پار دہشت گردی اور دیگر تمام قسم کی دہشت گردی کی حمایت بند نہیں کرتا۔
پاکستان نے بھارت کے خلاف تین جنگیں کیں
بھارت نے 65 سال قبل سندھ طاس معاہدہ نیک نیتی اور دوستی کے جذبے کے ساتھ کیا تھا۔ ان ساڑھے چھ دہائیوں میں پاکستان نے بھارت کے خلاف تین جنگیں کر کے اور ہزاروں دہشت گرد حملے کر کے معاہدے کی روح کی خلاف ورزی کی ہے۔ گزشتہ چار دہائیوں میں پاکستانی دہشت گردانہ حملوں میں ہزاروں ہندوستانی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ سب سے حالیہ حملہ اپریل 2025 میں پہلگام دہشت گردانہ حملہ تھا، جس میں پاکستانی دہشت گردوں نے مذہب کی بنیاد پر 26 بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا اور قتل کیا۔
سفیر نے کہا، "اس تناظر میں، بھارت نے بالآخر اعلان کیا ہے کہ یہ معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک کہ پاکستان، دہشت گردی کا عالمی مرکز، قابل اعتبار اور مضبوطی سے سرحد پار اور دیگر تمام قسم کی دہشت گردی کی حمایت بند نہیں کرتا۔"
سابق وزیراعظم عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا
پارواتھینی نے جمہوری مرضی کو دبانے کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کی اندرونی سیاسی صورتحال پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے 27ویں ترمیم کے ذریعے سابق وزیراعظم عمران خان کو جیل میں ڈالنے، ان کی پارٹی پر پابندی لگانے اور اس کے چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر کو تاحیات استثنیٰ دینے کا حوالہ دیا۔
فوج کو 27ویں ترمیم کے ذریعے آئینی بغاوت کرنے کی اجازت
پاروتھینی نے کہا، "بلاشبہ پاکستان کے پاس اپنے عوام کی مرضی کا احترام کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ہے۔ وزیر اعظم کو جیل میں ڈال کر، حکمران سیاسی جماعت پر پابندی لگا کر اور اس کی فوج کو 27ویں ترمیم کے ذریعے آئینی بغاوت کرنے کی اجازت دے کر اور اس کے چیف آف ڈیفنس فورسز کو تاحیات استثنیٰ دے کر یہ کیسا طریقہ ہے؟۔
جموں و کشمیر میں "غیر حل شدہ تنازعہ" کا دعویٰ
انہوں نے مزید کہا، "مجھے واضح کرنے دیں۔ ہندوستان پاکستان کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا اس کی تمام شکلوں اور مظاہر میں بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے گا۔" یہ ردعمل پاکستانی نمائندے کی طرف سے جموں و کشمیر میں ایک "غیر حل شدہ تنازعہ" کے دعوؤں کو دہرانے اور سندھ آبی معاہدے کے تعطل پر تنقید کے بعد سامنے آیا ہے۔