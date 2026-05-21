اقوام متحدہ میں پاکستان پر بھارت کا شدید حملہ، ’دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کا احتساب ضروری‘
پروتھانینی ہریش نے خاص طور پر ڈرون، میزائل اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ہتھیاروں کے بڑھتے استعمال پر بھی تشویش ظاہر کی۔
Published : May 21, 2026 at 2:25 PM IST
نیویارک: ہندوستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (یو این ایس سی) میں پاکستان پر سخت حملہ کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی، شہری آبادی کو نشانہ بنانے اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مندوب پروتھانینی ہریش نے نیویارک میں ’’مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ‘‘ سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کئی دہائیوں سے سرحد پار دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دہشت گردی کو پناہ یا حمایت دینے والی ریاستوں کو جوابدہ بنایا جانا چاہیے۔
بھارتی مندوب نے کہا کہ دہشت گردی آج دنیا بھر میں شہریوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے اور کسی بھی شکایت یا نظریہ کے نام پر عام شہریوں پر حملے کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سکریٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 2025 میں دنیا بھر کے 20 مسلح تنازعات میں 37 ہزار سے زائد شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اسپتالوں، اسکولوں اور امدادی کارکنوں پر حملے مسلسل تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں۔
پروتھانینی ہریش نے خاص طور پر ڈرون، میزائل اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ہتھیاروں کے بڑھتے استعمال پر بھی تشویش ظاہر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں میں دھماکہ خیز ہتھیاروں کے استعمال سے انسانی جانوں کو شدید خطرہ لاحق ہے، اس لیے عالمی برادری کو اس سلسلہ میں مؤثر حفاظتی اقدامات کرنا ہوں گے۔
پاکستان پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے ہندوستانی مندوب نے کہا کہ ’’یہ انتہائی حیران کن ہے کہ پاکستان، جس کا ماضی نسل کشی اور تشدد سے داغدار رہا ہے، ہندوستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ کررہا ہے۔‘‘ انہوں نے اقوام متحدہ کے افغانستان مشن (یو این اے ایم اے) کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے الزام لگایا کہ 2026 کے ابتدائی تین ماہ میں افغانستان میں پاکستانی فوج کی سرحد پار کارروائیوں کے نتیجہ میں 750 شہری ہلاک یا زخمی ہوئے۔
یہ بھی پڑھیں: ایران: کیا حکومت کی تبدیلی کی کوئی سازش تھی؟ امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں احمدی نژاد کو اقتدار سونپنے کا بڑا انکشاف
انہوں نے مارچ 2026 میں کابل کے ’’امید ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپتال‘‘ پر مبینہ فضائی حملہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس حملہ میں 269 شہری ہلاک اور 122 زخمی ہوئے تھے۔ ہندوستانی مندوب کے مطابق یہ حملہ رمضان المبارک کے دوران تراویح کے بعد کیا گیا، جو بین الاقوامی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پروتھانینی ہریش نے 1971 کے ’’آپریشن سرچ لائٹ‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان پر تاریخی الزامات بھی دہرائے اور کہا کہ پاکستان اپنی داخلی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلسل تشدد اور پراپیگنڈہ کا سہارا لیتا آیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ شہریوں کے تحفظ، انسانی قوانین کی پاسداری اور دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے عالمی برادری کو متحد ہوکر کام کرنا ہوگا۔