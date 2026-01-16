ETV Bharat / international

بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کو دیا منہ توڑ جواب

بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کو حق خود ارادیت کے معاملے پر منہ توڑ جواب دیا۔

فائل- اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن میں کونسلر ایلڈوس میتھیو پننوز (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 16, 2026 at 11:42 AM IST

اقوام متحدہ: ہندوستان نے پاکستان پر اقوام متحدہ کے فورم کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اسلام آباد کے ایلچی کی طرف سے جنرل اسمبلی میں جموں و کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے بعد اپنے "تقسیم ایجنڈے" پر عمل کرنے کا الزام ہے۔

اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل مشن کے کونسلر ایلڈوس میتھیو پننوز نے جمعرات کو کہا کہ تکثیری اور جمہوری ممالک میں علاحدگی پسندی کو فروغ دینے کے لیے حق خود ارادیت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔

تفرقہ انگیز ایجنڈے پر عمل پیرا

پننوز نے کہا، "ایک ایسے وقت میں جب رکن ممالک کو اپنی تنگ نظری سے اوپر اٹھنا چاہیے، پاکستان اقوام متحدہ میں تمام فورمز اور طریقۂ کار کا غلط استعمال کرکے اپنے تفرقہ انگیز ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔"

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے مکمل اجلاس میں 'تنظیم کے کام پر سیکرٹری جنرل کی رپورٹ' پر ایک قومی بیان دیتے ہوئے، پنوز نے کہا، "یہ فورم کوئی استثناء نہیں ہے اور پاکستان نے غیر ضروری طور پر جموں و کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے کا حوالہ دیا، جو کہ ہندوستان کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے۔"

پاکستان کی جانب سے بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کا سہارا

انہوں نے کہا کہ "حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج ایک بنیادی اصول ہے، تاہم، اس حق کو تکثیری اور جمہوری ممالک میں علاحدگی پسندی کو فروغ دینے کے لیے غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ یہ اس کی عادت ہے، لیکن پاکستان کو بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کا سہارا نہ لینا اور حقیقت سے مکمل طور پر لاتعلقی کی تصویر پیش کرنا بہتر ہوگا۔"

پننوز نے اپنی تقریر میں اس بات پر بھی زور دیا کہ گلوبل ساؤتھ کے اپنے منفرد ترقیاتی چیلنجز ہیں، جن میں ترقیاتی فینانسنگ اور کلائمیٹ جسٹس اینڈ فینانسنگ سمیت وسیع و عریض شعبے ہیں۔

جذبات کو ٹھوس اقدامات میں تبدیل کرنے کی ضرورت

انہوں نے کہا، "ہندوستان نے ان مسائل کو اقوام متحدہ کے تمام فورمز میں سامنے لانے کی مسلسل کوشش کی ہے۔ اس محاذ پر ٹھوس اور توجہ مرکوز فالو اپ کارروائی کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، گلوبل ساؤتھ کے جذبات کو اہم اور ٹھوس اقدامات میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔"

نازک دور سے گزر رہی ہے اقوام متحدہ

جیسا کہ اقوام متحدہ کے اراکین ماضی کے تجربات کا جائزہ لیتے ہیں، موجودہ تناظر اور اقوام متحدہ کے لیے سب سے بڑی کثیر جہتی تنظیم کے لیے آگے بڑھنے کے راستے پر غور کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، "اقوام متحدہ ایک نازک دور سے گزر رہی ہے کیونکہ اسے بہت سے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا اقوام متحدہ سے تینوں ستونوں - امن و سلامتی، ترقی اور انسانی حقوق پر کام کرنے کی توقع رکھتی ہے۔"

اقوام متحدہ سے انسانی مصائب کم کرنے کی توقع رکھتی ہے دنیا

ہندوستان نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے اہم کاموں میں جان بوجھ کر مداخلت کرنے میں اقوام متحدہ کی نااہلی اس کی تاثیر، قانونی حیثیت اور اعتبار کے بارے میں سوال اٹھاتی ہے۔ پننوز نے کہا، "یہ خاص طور پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں واضح ہے۔ جیسا کہ دنیا کے مختلف حصوں میں تنازعات بڑھ رہے ہیں، دنیا اقوام متحدہ سے انسانی مصائب اور درد کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنے کی توقع رکھتی ہے۔"

