'پاکستان اسلامو فوبیا کی تخیلاتی کہانیاں گھڑ رہا ہے'، اقوام متحدہ میں بھارت کا الزام
بھارت نے احمدیہ فرقے پر 'وحشیانہ جبر' اور افغانستان میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں پر پاکستان کی سخت سرزنش کی۔
Published : March 17, 2026 at 3:03 PM IST
اقوام متحدہ: بھارت نے پاکستان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کی اپنے پڑوسی ممالک میں 'اسلامو فوبیا' کی "خیالی کہانیاں گھڑنے" کی عادت ہے اور سوال کیا کہ اسلام آباد کی اپنی سرحدوں کے اندر احمدیہ برادری پر وحشیانہ جبر یا رمضان کے دوران افغانستان پر فضائی بمباری کو کیسے دیکھا جائے؟
اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پرواتھینی نے کہا، "بھارت کا مغربی پڑوسی اپنے ارد گرد اسلامو فوبیا کی خیالی کہانیاں گھڑنے کی ایک بہترین مثال ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس ملک میں احمدیوں پر وحشیانہ جبر، بے بس افغانوں کی زبردستی وطن واپسی، یا رمضان کے مقدس مہینے میں افغانستان پر فضائی بمباری کو کیا کہا جائے گا؟" ہریش پیر کو اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقعے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے۔
پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ 'اسلامی تعاون کی تنظیم' (او آئی سی) نے بھارت پر بارہا جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا "ہمارے مغربی پڑوسی نے بھارت کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر منظم طریقے سے استحصال کرنے کی کوشش کی۔"
انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ اقوام متحدہ کو مذہبی شناخت کا سیاسی آلہ کار بننے اور تنگ ایجنڈوں کے لیے پلیٹ فارم کے غلط استعمال کے بڑھتے ہوئے خطرے پر توجہ دینی چاہیے۔ بھارت کی 200 ملین سے زیادہ کی مسلم آبادی کا حوالہ دیتے ہوئے، ہریش نے کہا کہ ہندوستان میں مسلم کمیونٹی - بشمول جموں اور کشمیر میں - اپنے نمائندے خود منتخب کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "یہاں جو 'فوبیا' دکھائی دیتا ہے، وہ بھارت میں سبھی طبقات خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے بیچ کثیر ثقافتی اور پرامن بقائے باہمی کے خلاف ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "اس طرح کی بحث ہندوستان کی بنیادی فطرت کے خلاف ہے اور اس کے بجائے اس فرقہ پرستی اور دہشت گردانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے جسے اس ملک نے اپنے قیام سے ہی پروان چڑھایا ہے۔" ہریش نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ مذہب کی سیاست کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ تفرقہ انگیز سوچ کو فروغ ملتا ہے۔
انہوں نے کہا، "اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مذہب، ثقافت اور سیاست سے بالاتر ہے۔ اس کی معتبریت اس کی آفاقیت اور غیر جانبداری میں مضمر ہے۔ اس لیے ہم ان ڈھانچوں کے خلاف احتیاط کی اپیل کرتے ہیں جو صرف ایک مذہب پر مرکوز ہوں۔"
ہندوستان نے مذہبی عدم رواداری اور امتیازی سلوک کے خاتمے سے متعلق 1981 کے اعلامیہ کو ایک متوازن اور پائیدار دستاویز قرار دیا جو تمام مذاہب کے پیروکاروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔
بھارت نے مذہب کے نام پر تشدد اور نفرت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ یہاں تقریباً تمام بڑے مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہتے ہیں۔
بھارتی سفیر نے کہا کہ 'سروا دھرم سمابھاؤ' (پوری دنیا ایک کنبہ ہے) کا تصور بھارت کا طرز زندگی رہا ہے اور اس کا بھارتی آئین کی سیکولر روح پر کافی اثر ہے۔"
ہریش نے کہا کہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا تعاون بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے، ترقیاتی کاموں اور انسانی حقوق کے تحفظ میں ہے۔
ہر قسم کی مذہبی منافرت اور تشدد سے پاک دنیا کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے بھارت نے کہا کہ اقوام متحدہ کو مساوات، وقار اور قانون کی حکمرانی پر مبنی جامع معاشروں کی تعمیر پر توجہ دینی چاہیے۔
