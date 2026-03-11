بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار درآمد کرنے والا ملک، جس کا عالمی حصہ 8.2 فیصد
رپورٹ کے مطابق 2021-25 میں ہندوستانی اسلحے کی درآمدات میں سب سے زیادہ حصہ روس سے آیا، جو کہ 40 فیصد ہے۔
Published : March 11, 2026 at 9:53 AM IST
حیدرآباد: 'میک ان انڈیا' پر حکومت کی توجہ کے باوجود، ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار درآمد کرنے والا ملک ہے۔ تاہم اسلحے کی درآمدات میں قدرے کمی آئی ہے۔ سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کی نئی رپورٹ، 'بین الاقوامی ہتھیاروں کی منتقلی 2025 کے رجحانات' کے مطابق، ہندوستان 2021-25 میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہتھیار حاصل کرنے والا ملک تھا، جو کہ کل عالمی ہتھیاروں کی درآمدات کا 8.2 فیصد ہے۔
چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ کشیدگی کے باعث بھارت کی اسلحے کی درآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 20-2016 اور 2021-25 کے درمیان ہندوستان کی اسلحے کی درآمدات میں 4.0 فیصد کی کمی واقع ہوئی۔
ہندوستانی اسلحے کی درآمدات میں سب سے زیادہ حصہ روس کا ہے، جو کہ 40 فیصد ہے جو کہ 20-2016 (51 فیصد) کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم حصہ ہے اور 2011-15 (70 فیصد) کے مقابلے میں تقریباً نصف ہے۔
پاکستان کی اسلحے کی درآمدات میں 20-2016 اور 2021-25 کے درمیان 66 فیصد اضافہ ہوا۔ 2021-25 میں، پاکستان نے اپنے ہتھیاروں کا 80 فیصد چین سے درآمد کیا، جو کہ 20-2016 میں 73 فیصد تھا۔
ہندوستان تیزی سے مغربی ہتھیار فراہم کرنے والوں کے ساتھ مشغول ہو رہا ہے۔ ایس آئی پی آر آئی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں، ہندوستان نے اپنے ہتھیاروں کے سودے روس سے مغربی سپلائرز بالخصوص فرانس، اسرائیل اور امریکہ کو منتقل کر دیے ہیں۔ ہندوستان کے ہتھیاروں کی درآمد میں روس کا حصہ 2011-15 میں 70 فیصد سے کم ہو کر 20-2016 میں 51 فیصد اور پھر 2021-25 میں 40 فیصد رہ گیا۔
پاکستان پانچواں بڑا وصول کنندہ
پاکستان 2021-25 میں دنیا بھر میں بڑے ہتھیاروں کا 5 واں سب سے بڑا وصول کنندہ تھا، جو 20-2016 میں 10 ویں سب سے بڑا تھا، کیونکہ دونوں ادوار کے درمیان اس کی اسلحے کی درآمدات میں 66 فیصد اضافہ ہوا۔ 25-2021 میں، پاکستان نے ہتھیاروں کی کل عالمی درآمدات کا 4.2 فیصد حاصل کیا، جس میں سے 80 فیصد چین سے آیا جو کہ 20-2016 میں 73 فیصد تھا۔
ایشیا اور اوشیانا میں چار بڑے درآمد کنندہ ممالک
ایشیا اور اوشیانا کے چار ممالک 2021-25 میں دنیا بھر میں ہتھیاروں کے 10 بڑے درآمد کنندگان میں شامل تھے: ہندوستان، پاکستان، جاپان اور آسٹریلیا۔ 2021-25 میں، خطے کا سب سے بڑا سپلائر امریکہ تھا، جو خطے کی اسلحہ کی درآمدات کا 35 فیصد ہے۔ روس کا حصہ 17 فیصد اور چین کا 14 فیصد۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے، "اسرائیل 2021-25 میں دنیا کا 14 واں سب سے بڑا ہتھیار درآمد کرنے والا ملک تھا، اور اس کی ہتھیاروں کی درآمدات میں 20-2016 اور 2021-25 کے درمیان 12 فیصد اضافہ ہوا ہے۔"
ایس آئی پی آر آئی نے 2021-25 میں 162 ممالک اور چار غیر ریاستی مسلح گروپوں کو ہتھیاروں کے بڑے وصول کنندگان کے طور پر شناخت کیا۔ اس عرصے کے دوران ہتھیاروں کی کل عالمی درآمدات کا 35 فیصد حصہ یوکرین، ہندوستان، سعودی عرب، قطر اور پاکستان نے حاصل کیا۔
1960 کے بعد پہلی بار، یورپ نے 2021-2025 میں تمام عالمی ہتھیاروں کی درآمدات کا 33 فیصد حصہ لیا۔
رپورٹ کے مطابق، روس، جو 10 سب سے اوپر فراہم کنندگان میں سے ایک ہے، نے اکیلے اپنے ہتھیاروں کی ترسیل میں 64 فیصد کمی دیکھی۔ ہتھیاروں کی عالمی برآمدات میں اس کا حصہ 2016-2020 میں 21 فیصد سے کم ہو کر 2021-2025 میں 6.8 فیصد رہ گیا۔ 2021 اور 2025 کے درمیان، روس نے ایک غیر ریاستی مسلح گروپ اور 30 ممالک کو بھاری مقدار میں ہتھیار فراہم کیے ہیں۔ 2021-2025 میں، تین ممالک نے روس کی اسلحے کی برآمدات میں تین چوتھائی (74%) سے زیادہ حصہ لیا: بیلاروس (13%)، چین (13%)، اور بھارت (48%)۔