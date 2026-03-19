بھارت اور پاکستان کے بیچ جوہری تصادم کا خطرے: یو ایس انٹیلی جنس رپورٹ
رپورٹ میں کہا گیاکہ کوئی بھی ملک کھلے تنازعات کی طرف واپس جانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن حالات کے پیش نظر تیاری رکھتے ہیں۔
Published : March 19, 2026 at 10:23 AM IST
نئی دہلی: بھارت اور پاکستان کے تعلقات جوہری تصادم کے خطرے سے دوچار ہیں، بدھ کو امریکی سینیٹ کے سامنے پیش کی گئی امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی کی سالانہ تھریٹ اسسمنٹ، جس میں پہلگام میں گذشتہ سال کے دہشت گردانہ حملے کا حوالہ دیا گیا ہے۔
34 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہندوستان اور پاکستان تنازعات کو کھولنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لیکن دہشت گرد عناصر کے لیے ایسے حالات موجود ہیں جو بحرانوں کے لیے اتپریرک پیدا کرتے رہتے ہیں۔
دستاویز میں کہا گیا ہے "بھارت اور پاکستان کے تعلقات ماضی کے تنازعات کے پیش نظر جوہری تنازعہ کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں جہاں یہ دونوں جوہری ممالک آپس میں دست و گریباں ہوئیں، جس سے کشیدگی میں اضافے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جموں اور کشمیر کے ہندوستانی مرکز کے زیر انتظام علاقے پہلگام کے قریب گزشتہ سال دہشت گردانہ حملے نے خطرات کو ظاہر کیا جو تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی بھی ملک کھلے تنازعات کی طرف واپس جانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن دہشت گرد عناصر کے لیے ایسے حالات موجود ہیں جو بحرانوں کے لیے اتپریرک پیدا کرتے رہیں،
جنوبی ایشیا کے بارے میں دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ISIS-K (اسلامک اسٹیٹ – صوبہ خراسان) خطے میں اپنے قدم جمائے ہوئے ہے اور بیرونی حملے کرنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن طالبان اپنی سیکیورٹی سروسز کو بہتر بنا رہے ہیں اور اس کے خلاف جارحانہ کارروائی کی ہے۔ انہوں نے کہا، "طالبان نے ISIS-K کے اہداف کے خلاف وسیع حملے کیے ہیں، ممکنہ طور پر کچھ حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، اور ISIS-K کے کچھ رہنماؤں کو پڑوسی ممالک میں منتقل ہونے پر مجبور کیا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تیزی سے جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے جو اس کی فوج کو جنوبی ایشیا سے باہر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کے ساتھ میزائل سسٹم تیار کرنے کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔
بدھ کے روز امریکی انٹیلی جنس چیف تلسی گبارڈ نے بھی کہا کہ، پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری میں ایسے میزائل شامل ہو سکتے ہیں جو امریکہ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
سینیٹ کی انٹیلی جنس کمیٹی کے سامنے ایک گواہی میں، نیشنل انٹیلی جنس کے ڈائریکٹر، گبارڈ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو درپیش خطرات اس وقت 3000 سے زیادہ میزائلوں سے بڑھ کر 2035 تک 16000 سے زیادہ میزائلوں تک پہنچ جائیں گے۔
گبارڈ نے کہا"امریکہ کا محفوظ جوہری ڈیٹرنٹ ہوم لینڈ میں تزویراتی خطرات کے خلاف حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوشش جاری ہے۔ تاہم، روس، چین، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان نیوکلیائی اور روایتی پے لوڈز کے ساتھ جدید، جدید یا روایتی میزائل ڈیلیوری سسٹمز کی تحقیق اور ترقی کر رہے ہیں جو ہمارے وطن کو رینج میں رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکی انٹیلی جنس کمیونٹی کا اندازہ ہے کہ ہوم لینڈ کو درپیش خطرات 2035 تک مجموعی طور پر 16,000 میزائلوں تک بڑھ جائیں گے۔
گیبارڈ نے کہا، "آئی سی کا اندازہ ہے کہ چین اور روس جدید ڈیلیوری سسٹم تیار کر رہے ہیں جس کا مقصد امریکی میزائل ڈیفنس میں گھسنے یا اسے نظرانداز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔"
امریکی اعلیٰ انٹیلی جنس اہلکار نے کہا کہ شمالی کوریا کے آئی سی بی ایم پہلے ہی امریکی سرزمین تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ گیبارڈ نے کہا، "پاکستان کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کی ترقی میں ممکنہ طور پر ICBMs شامل ہو سکتے ہیں جن کی رینج ہوم لینڈ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے"۔