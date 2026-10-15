پروازوں میں خلل کے پیشِ نظر عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے مکہ مکرمہ میں بھارتی کنٹرول روم قائم
قونصل خانے کے مطابق نیا کنٹرول روم مکہ مکرمہ میں انڈین حج پلگرمز آفس (آئی ایچ پی او) میں قائم کیا گیا ہے۔
Published : October 15, 2026 at 3:39 PM IST
دبئی / جدہ: سعودی عرب اور بھارت کے درمیان فضائی پروازوں میں شدید تعطل کے پیشِ نظر ہندوستانی شہریوں بالخصوص عمرہ زائرین کی سہولت اور رہنمائی کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک اضافی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع جدہ میں واقع بھارتی قونصل خانے نے دی ہے۔ سعودی عرب میں فضائی آمدورفت میں یہ خلل خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی شہری تنصیبات پر کیے جانے والے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔
قونصل خانے کے مطابق نیا کنٹرول روم مکہ مکرمہ میں انڈین حج پلگرمز آفس (آئی ایچ پی او) میں قائم کیا گیا ہے، جبکہ جدہ میں 24 گھنٹے خدمات انجام دینے والا مرکزی کنٹرول روم بدستور فعال رہے گا۔ قونصل خانے نے جدہ اور مدینہ منورہ کا سفر کرنے والے بھارتی زائرین کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایئرپورٹ روانہ ہونے سے قبل اپنی ایئرلائنز سے لازمی رابطہ رکھیں اور پرواز کے شیڈول کی تصدیق کریں۔ اس کے علاوہ پروازوں کی منسوخی، ری شیڈولنگ، متبادل سفری سہولیات اور قیام کے انتظامات کے حوالے سے ٹریول ایجنٹس، ٹور آپریٹرز اور عمرہ سروس فراہم کنندگان سے رابطے میں رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔
Important Update In continuation of our earlier advisory, the Consulate General of India, Jeddah, has established an additional Control Room at the Indian Haj Pilgrims Office (IHPO), Makkah, to assist Indian nationals, particularly Umrah pilgrims, affected by the ongoing flight disruptions. The existing 24×7 Control Room in Jeddah and its helplines will continue to remain operational. 📞 Makkah Control Room Helpline: +966 553646966 📍 Location: https://t.co/3FbEUTvTFt Indian nationals requiring assistance may contact the above helpline or the existing Jeddah Control Room helplines. @MEAIndia @IndianEmbRiyadh— India in Jeddah (@CGIJeddah) October 14, 2026
ہنگامی رابطے کے ذرائع:
مکہ مکرمہ کنٹرول روم: +966 553646966
جدہ 24 گھنٹے کنٹرول روم ہیلپ لائنز: +966 12 2614093، +966 556122301
واٹس ایپ: +966 536209704
ای میل: pbskcgi@gmail.com
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ادھر ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی شہریوں کو مقامی حکام کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے، فضائی حملے کی صورت میں گھروں کے اندر رہنے اور سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ ویڈیوز یا خبریں شیئر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سفارت خانے کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل ہے، جبکہ دمام، جدہ اور مدینہ سے پروازیں محدود پیمانے پر تعطل کے ساتھ جاری ہیں۔ بھارتی ایئرلائنز (ایئر انڈیا، ایئر انڈیا ایکسپریس، اکاسا ایئر اور انڈیگو) نے 17 اکتوبر تک سعودی عرب کے لیے تمام پروازیں معطل رکھی ہیں، البتہ سعودی فضائی کمپنیاں 'سعودیہ' اور 'فلائی ناس' چند مخصوص شیڈول پروازیں چلا رہی ہیں۔