بھارت-اومان مذاکرات اب دنیا بھر میں سنائی دے گا، جانیں پی ایم مودی نے مسقط میں ایسا کیوں کہا؟

انڈیا-اومان بزنس سمٹ میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے عمانی کمپنیوں کو ترقی کی کہانی میں شراکت دار بننے کی دعوت دی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 18, 2025 at 2:32 PM IST

مسقط (عمان): وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو کہا کہ ہندوستان اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ (سی ای پی اے) دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں نیا اعتماد اور توانائی میں اضافہ کرے گا۔ہندوستان-عمان بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سربراہی اجلاس ہندوستان-اومان شراکت داری کو ایک نئی سمت دے گا۔

وزیر اعظم نے کہا، "آج، ہم ایک تاریخی فیصلہ لے رہے ہیں، جس کی بازگشت آنے والی دہائیوں تک گونجتی رہے گی۔ جامع اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ (CEPA) اکیسویں ویں صدی میں ہماری شراکت داری کو نیا اعتماد اور توانائی دے گا۔"

انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی فطرت ہمیشہ ترقی پسند اور خود کار رہی ہے۔ مودی نے کہا کہ جب بھی ہندوستان ترقی کرتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کی بھی ترقی میں مدد کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔

وزیر اعظم نے کہا "یہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ تاہم، یہ عمان کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ، قریبی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ، ہم سمندری پڑوسی بھی ہیں۔ ہمارے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے کاروباری تعلقات نسلوں کے اعتماد پر قائم ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی مارکیٹوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں،"۔

مودی نے عمانی کمپنیوں کو ترقی کی کہانی میں شراکت دار بننے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے کیونکہ گزشتہ 11 سالوں میں ہندوستان نے نہ صرف اپنی پالیسیاں بدلی ہیں بلکہ اس کا معاشی ڈی این اے بھی بدلا ہے۔ انہوں نے جی ایس ٹی اور آئی بی سی سمیت ان اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا جنہیں ہندوستان نے حالیہ برسوں میں نافذ کیا ہے۔

مودی بدھ کو دو روزہ دورے پر یہاں پہنچے۔ 2024-25 میں ہندوستان-اومان کی باہمی تجارت تقریباً 10.5 بلین امریکی ڈالر (4 بلین امریکی ڈالر کی برآمدات اور 6.54 بلین امریکی ڈالر کی درآمدات) ہونے کا تخمینہ ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

