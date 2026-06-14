بھارت عالمی وسائل کو صرف استعمال نہیں کرتا بلکہ فراہم بھی کرتا ہے؛ فرانس میں مودی کا بیان
پی ایم مودی نے کہا کہ بھارت کے اختراعی نوجوان ایسے حل تلاش کر رہے ہیں جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔
Published : June 14, 2026 at 8:10 PM IST
نیس (فرانس): وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو کہا کہ بھارت اب صرف عالمی وسائل کو استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں ایک اہم حصہ ڈالنے والا ملک بن گیا ہے۔
فرانس میں "انڈیا انوویٹ" پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے اختراعات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کے لیے پائیدار مستقبل کے لیے نئی دہلی کا وژن پیش کیا۔ اس موقعے پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون بھی موجود تھے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ "بھارت دنیا کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کر عالمی اختراع کا اگلا باب لکھیں۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے اختراعی نوجوان ایسے حل تلاش کر رہے ہیں جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں مودی نے اپنی حکومت کی طرف سے ہائی ٹیک، دفاع اور اختراع جیسے کئی اہم شعبوں میں کی گئی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ "بھارت کی 'سدھار ایکسپریس' رکے گی نہیں، بلکہ چلتی رہے گی۔"
وزیر اعظم نے کہا کہ ایک دہائی قبل دنیا بھارت کو ٹیکنالوجی اپنانے والے ملک کے طور پر دیکھتی تھی لیکن اب یہ ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ "بھارت ایک طویل مدتی مستقبل کے لیے اختراعات کر رہا ہے۔ بھارت دنیا کے لیے اختراع کر رہا ہے۔ اختراع بھارت کے ڈی این اے میں ہے۔" وزیر اعظم مودی نے بھارت فرانس تعلقات پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ "ہندوستان اور فرانس کے درمیان ایک خاص شراکت داری ہے؛ اس میں وابستگی، مضبوط اعتماد، اختراع، تحریک، اور مشترکہ نقطہ نظر شامل ہے۔"
اس تقریب کا مقصد بھارت، فرانس اور دیگر ممالک سے اعلیٰ اختراعی اسٹارٹ اپس اور وینچر کیپیٹل فنڈز کو اکٹھا کرنا ہے۔ وزیر اعظم مودی فرانس کے دورے پر ہیں، جہاں وہ میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے اور جی-7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔
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