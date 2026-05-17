بھارت اور ہالینڈ دونوں کے لیے ہم خیال شراکت داروں پر بھروسہ کرنا ضروری: ڈچ پی ایم جیٹن
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ "نیدرلینڈ بھارت کے لیے اہم ہے اور ہمارے پانچ بڑے سرمایہ کاروں میں شامل ہے۔"
Published : May 17, 2026 at 7:44 AM IST
دی ہیگ: ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن نے سنیچر کے روز کہا کہ بھارت اور ہالینڈ جمہوریت، اچھی حکمرانی اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر غیر یقینی صورت حال کے دور میں قابل اعتماد شراکت داروں کے درمیان تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات کے بعد، جیٹن نے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا کہ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کی بندش اور توانائی کی قیمتوں پر اس کے اثرات سمیت کئی عالمی اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کی وجہ سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے بھارت اور ہالینڈ دونوں پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔
بین الاقوامی سطح پر غیر یقینی صورت حال کے دور میں، ہم خیال اور قابل قدر شراکت داروں پر بھروسہ کرنا کافی اہم ہے۔ بھارت اور نیدرلینڈ دونوں جمہوریت، اچھی حکمرانی اور ایک منصفانہ بین الاقوامی نظم کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ آج شام وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ میری گفتگو میں آبنائے ہرمز کی بندش بھی شامل تھی جس کی وجہ سے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ نیدرلینڈ کی طرح بھارت پر بھی اس کا اثر شدید رہا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ اس تنازع کو ختم کیا جائے اور اس کا دیرپا حل تلاش کیا جائے۔ جیٹن نے انسٹاگرام پر لکھا کہ ''ہم نے انسیا کو اس کے والد کے ذریعہ اغوا کرکے ہندوستان لانے کے معاملے پر بھی بات کی۔‘‘ اس سے پہلے، وزیر اعظم نریندر مودی نے جدت، سرمایہ کاری، پائیداری اور دفاع جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو بڑھانے کے لیے نیدرلینڈ کی مہارت کے ساتھ ہندوستان کی رفتار اور مہارت کو جوڑنے کی ضرورت پر زور دیا۔
ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران پی ایم مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور قریبی تعاون نئی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ "اس بڑھتے ہوئے تعاون کو دیکھتے ہوئے، ہم نے نیدرلینڈز کو سال 2023 میں ہندوستان کی جی 20 صدارت کے دوران مہمان ملک کے طور پر شرکت کی دعوت دی۔"
ہمیں خوشی ہے کہ نیدرلینڈ کے سابق وزیر اعظم نے گزشتہ فروری میں بھارت میں منعقدہ اے آئی امپیکٹ سمٹ میں بھی شرکت کی تھی۔ ہندوستان دنیا کا سب سے نوجوان ملک ہے اور عالمی سطح پر سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت ہے۔ آپ نیدرلینڈز اور یورپ میں قیادت کی نئی نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ "ہمیں ہر شعبے میں نیدرلینڈ کی مہارت کو ہندوستان کی رفتار اور مہارت کے ساتھ جوڑنا چاہیے تاکہ اختراع، سرمایہ کاری، پائیداری اور دفاع جیسے شعبوں میں ہمارا تعاون نئی جہتوں تک پہنچ سکے۔"
پی ایم مودی نے نیدرلینڈ کو ہندوستان کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک سمجھا اور دونوں ممالک کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور عوام کے درمیان تعلقات کے بارے میں بھی بات کی۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران پی ایم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ جمہوری اقدار، مارکیٹ کی معیشت اور ذمہ دارانہ رویہ دونوں ممالک کے درمیان قدر مشترک ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ ہم ہالینڈ کو ہندوستان کے اہم شراکت داروں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ نیدرلینڈز ہندوستان کے سرفہرست پانچ سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ہالینڈ کے وزیر اعظم جیٹن کے گرمجوشی سے استقبال کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہندوستان-ہالینڈ تعلقات میں زبردست پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ قبل ازیں، ہندوستان اور نیدرلینڈ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہالینڈ کے وزیر اعظم راب جیٹن کی موجودگی میں ایک مفاہمت کی یادداشت (MoU) کا تبادلہ کیا۔
